SERVIDORES PÚBLICOS DE CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO NÃO RECEBERAM SALÁRIOS DE SETEMBRO E FARÃO ASSEMBLEIA

Devido ao constante atraso no pagamento do salário de servidoras e servidores do município de Canindé do São Francisco, a assembleia geral vai discutir a luta e está com indicativo de paralisação

Os servidores públicos do município de Canindé de São Francisco enfrentam uma grave situação de atraso salarial, referente ao mês de setembro de 2024, sob a gestão do prefeito Weldo Mariano.

Em resposta a essa crise, a direção do SINDISERVE-CANINDÉ organizou uma vigília nos dias 9 e 10 de outubro, buscando diálogo e solução para o problema que afeta diretamente a vida dos trabalhadores e suas famílias.

No dia 10, a mobilização resultou em uma reunião com o secretário de Administração e Finanças, Cosme Augusto Pereira Lopes, que anunciou o pagamento para os servidores efetivos do MDE e da Secretaria de Bem-Estar para o dia de hoje, 09, enquanto os servidores da saúde, o secretário irá aguardar o repasse do FPM para ver a possibilidade de ser pago dia 10, e os servidores da Geral na próxima quarta-feira, 16.

Apesar do anúncio de pagamentos, a insatisfação entre os servidores permanece alta, uma vez que os atrasos comprometem a estabilidade financeira e a qualidade de vida de todos, pois a Lei nº 121/2016, que garante o pagamento até o 5º dia útil subsequente ao mês trabalhado está sendo infringida. Essa situação evidencia a necessidade de um compromisso mais sólido por parte da gestão municipal em garantir que os direitos dos servidores sejam respeitados e que os pagamentos sejam realizados de forma pontual.

Diante desse cenário, o SINDISERVE-CANINDÉ, sob a liderança de seu presidente, convocou uma assembleia com indicativo de paralisação no serviço público devido aos recorrentes atrasos salariais. Além disso, o sindicato irá acionar o Ministério Público Estadual de Sergipe, ainda no dia de hoje, 09, para que intervenha em defesa dos direitos dos trabalhadores.

A luta do SINDISERVE-CANINDÉ continua firme, reafirmando o compromisso com a dignidade e os direitos dos servidores, em busca de um futuro mais justo e transparente para todos os trabalhadores do município.

Foto assessoria

Por: SINDISERVE-CANINDÉ