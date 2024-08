Servidores segurados do Ipesaúde têm até 31 de agosto para cadastro

Biometria facial será obrigatória a partir de 1º de setembro

Como parte das ações de valorização profissional e da saúde dos servidores da segurança pública de Sergipe, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informa que o cadastramento da biometria facial dos segurados do Ipesaúde segue apenas até o próximo dia 31 de agosto. A partir de 1º de setembro, o uso da tecnologia será obrigatório nas 10 unidades da rede própria e, nas redes credenciadas, a partir de 1º de outubro.

Segundo o Ipesaúde, o cadastramento da biometria facial visa fortalecer a transparência e o controle nos processos, além de prevenir fraudes nos atendimentos médicos.

Vale salientar que a biometria deverá ser feita por todos os beneficiários e dependentes, tendo como exceção crianças menores de três anos. Os beneficiários atendidos pelo sistema home care terão a biometria realizada pelos profissionais do Ipesaúde durante o atendimento em suas residências.

O Ipesaúde ressaltou também que o cadastramento da biometria facial é concluído em poucos minutos e está disponível em todas as unidades da instituição, tanto na capital quanto no interior, com exceção do Serviço de Pronto Atendimento. O cadastramento também pode ser feito pelo aplicativo Meu Ipesaúde e durante os eventos itinerantes ‘Sergipe é aqui’, ‘Programa Avançar’ e ‘Ipes Até Você’.

Fonte e foto SSP