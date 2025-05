Secretaria de Estado da Saúde desenvolve ações oltadas à assistência e saúde dos animaisv

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Diretoria de Proteção Animal, tem desenvolvido diversas ações voltadas à defesa, proteção, bem-estar e saúde animal. Entre as atividades realizadas está a implementação de políticas públicas a nível estadual com foco na conscientização e na saúde preventiva, a exemplo do serviço do castramóvel.

O castramóvel iniciou suas atividades em maio de 2023 e já realizou mais de 6 mil atendimentos entre consultas e castrações. O serviço é realizado durante a ação itinerante ‘Sergipe é aqui’ nos municípios sergipanos, onde são feitas consultas veterinárias e a castração de gatos. A unidade chega sempre um dia antes do mutirão para a realização das consultas de triagem, onde veterinários avaliam os animais para verificar quais estão aptos para a castração no dia seguinte.

De acordo com a diretora de Proteção Animal da SES, Christy Monteiro, na última ação itinerante, 76 felinos foram castrados. “Destacamos que a castração de cães é feita no município de Aracaju por se tratar de um procedimento delicado e demorado. Para ter acesso ao serviço, o tutor do pet deve fazer um cadastro por meio de formulário eletrônico. Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato por meio do e-mail diproan@saude.se.gov.br “, explica.

Assistência aos animais

É importante destacar que a responsabilidade da vacinação dos animais é dos municípios sergipanos. “Quando vamos ao ‘Sergipe aqui’, algumas cidades aproveitam a ação itinerante para ofertar o reforço vacinal enquanto castramos os felinos. Mas, reforçamos que o papel da diretoria é desenvolver projetos educativos e preventivos à saúde animal”, destaca Christy.

Além disso, a diretoria possui o planejamento de credenciamento de clínicas, onde serão ofertados diversos procedimentos e exames aos animais com o objetivo de promover a proteção e o bem-estar do animal. “Em relação a animais silvestres, a competência é da Adema e do Ibama, que são responsáveis pela captura e manejo. A nível estadual, é Adema, e a nível federal a responsabilidade é do Ibama. A atuação da diretoria de Proteção Animal é no sentido de conscientização envolvendo todos os animais, sejam domésticos ou silvestres. Já os animais de grande porte presentes em vias públicas, a população deve entrar em contato com a secretaria municipal de sua cidade”, salienta a diretora.

Maus-tratos

A diretoria de Proteção Animal atua, ainda, como órgão orientador nos casos de maus-tratos, onde realiza a orientação ao cidadão sobre como ele deve denunciar a situação ao órgão responsável. “Não exercemos atividade policial, o que fazemos é direcionar a pessoa sobre os canais necessários para a denúncia, seja ela por meio da Delegacia de Proteção Animal e Meio Ambiente (Depama) ou pelo Disque Denúncia 181, assim como a opção de fazer a queixa na delegacia virtual”, enfatiza.

Foto: Igor Matias