SES DIVULGA ÚLTIMO LIRAA DO ANO E IDENTIFICA APENAS TRÊS MUNICÍPIOS COM ALTA INFESTAÇÃO DO AEDES AEGYPTI

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgou o 6º e último Levantamento Rápido de Índice de Infestação do Aedes aegypti (LIRAa) de 2024, que identificou apenas três municípios sergipanos com alto índice de infestação. Outros 31 municípios estão com médio risco e 40 apresentaram baixo risco.

O estudo, que tem o intuito de medir a presença do vetor nas localidades pesquisadas, apresenta o índice satisfatório que vai de 0 a 0,9; o de média infestação de 1,0 a 3,9 e o de alto risco acima de 4,0. Entre os municípios que estão com alto risco estão Simão Dias (6,0), Moita Bonita (4,1) e Itabaiana (4,1).

A gerente de endemias da SES, Sidney Sá, alertou para o período de temperaturas elevadas e chuvas pontuais. “Orientamos que nesse período os gestores e técnicos municipais desenvolvam ações de combate ao criadouro do mosquito, visto que é do criadouro do Aedes que gera o mosquito adulto. Por isso, é importante que os municípios observem e verifiquem as fragilidades do seu território que têm provocado essa constância de índices elevados”, salientou a gerente.

Medidas de combate

O carro fumacê é disponibilizado nos municípios sergipanos como medida complementar para enfrentamento do mosquito Aedes aegypti, em sua fase adulta, vetor da dengue, zika e chikungunya. Mas, é importante alertar à população que não deixem as crianças nas ruas durante a atuação do carro fumacê, para evitar que elas corram atrás dos veículos e causem eventuais acidentes e incidentes.

Apesar da circulação do carro fumacê, a população deve continuar adotando ações preventivas como retirar o lixo acumulado dos quintais das residências, observar os recipientes com água que podem servir de criadouro do mosquito e limpar as calhas do telhado.

Sintomas

Os infectados pelo mosquito podem apresentar febre, dor de cabeça e no corpo. Contudo, caso haja outros sintomas mais específicos, a pessoa deve procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de sua residência para uma avaliação médica.

