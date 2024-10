Sesc convida público para eliminatórias do Sescanção

Etapa da Mostra da Música Sergipana acontecerá no Sesc Comércio.

As eliminatórias da Mostra da Música Sergipana (Sescanção) acontecerão na quarta (23) e quinta-feira (24), a partir das 18h30, no Sesc Comércio localizado na Av. Otoniel Dórea, 464, no Centro de Aracaju.

O evento é gratuito e o público poderá prestigiar 12 artistas que concorrem na categoria ‘Profissionais da Música Sergipana’. Na primeira noite de eliminatória vão se apresentar Maruska, Versus Uni, Morgana, Thiago Ruas, Sensi e Geo Sants. Já no dia 24 será a vez de Arthur Matos, Gustavo Mustafé, Kaisan, Alquimistas de Atlântida, Lucas Rodrigues e Arauto.

No tradicional evento que fomenta a diversidade cultural do nosso estado, seis artistas vão apresentar suas composições autorais por noite e os três que obtiverem as melhores notas avaliadas pelos jurados irão para a etapa final, que acontecerá no dia 31 de outubro, às 18h30, no Sesc Atalaia.

Na abertura de cada eliminatória vão se apresentar Nanda Costa e Sophia Luna, selecionadas para a ‘Mostra Jovens Compositores’. Cada uma receberá um incentivo de R$ 500. Na categoria ‘Profissionais da Música Sergipana’, a disputa será pelos prêmios de $ 7 mil (1º lugar), R$ 5 mil (2º lugar) e R$ 4 mil (3º lugar).

O Sesc Sergipe conta com o apoio da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), presidida por José Roberto Tadros, do Departamento Nacional do Sesc, dirigido por José Carlos Cirilo, e do Sistema Comércio Sergipe, presidido por Marcos Andrade. Em Sergipe, o Sesc está sob o comando da diretora regional Aparecida Farias.

Por Marina Fontenele