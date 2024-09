Sesc Folia! Com Maysa Reis no próximo dia 12 de outubro

O Sesc Folia reunirá centenas de comerciários no Hotel Sesc Atalaia, dia 12/10, em homenagem aos 78 anos da instituição e comemoração ao Mês do Comerciário.

A animação da festa ficará por conta da cantora Maysa Reis, a partir das 16h. A artista promete agitação com uma mistura de ritmos dançantes.

A aquisição do ingresso de acesso ao Sesc Folia será mediante a troca solidária de dois quilos de alimentos (arroz e feijão), que serão destinados às entidades sociais cadastradas no Sesc Mesa Brasil – rede nacional de combate a fome e ao esperdício de alimentos.

A troca do ingresso também é necessária para crianças, de todas as faixas etárias, acompanhadas pelos pais e/ou responsáveis. A troca terá início dia 01/10, nas Unidades do Sesc, em Aracaju, de segunda a sexta-feira, em horário comercial.

Comunicação Sesc-Se

Foto: arquivo artista