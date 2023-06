Sesc lança nova estrutura do Café com Arte em Aracaju

As novas instalações do Café com Arte já estão prontas para receber os clientes e apreciadores. O espaço climatizado, com estrutura em aço e vidro, trouxe ainda mais aconchego e modernidade para a cafeteria que fica anexa à Galeria de Arte Sesc – Cícero Alves Santos – Véio.

No Café com Arte o público aprecia trabalhos artísticos e experimenta preparações de cafés quentes e gelados, chás, bolos, doces e salgados variados.

Nessa nova fase, o cardápio também foi implementado e ganhou mais opções para vegetarianos e pessoas com restrições alimentares.

O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Marcos Andrade, e a diretora regional do Sesc, Aparecida Farias, participaram do lançamento do novo espaço, que também contou com a presença dos Conselheiros do Sistema e convidados.

Na oportunidade, os dirigentes agradeceram a arquiteta Michele Campos – responsável pelo projeto e demais integrantes do setor de Obras.

Eles também destacaram o apoio da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), presidida por José Roberto Tadros, e do Departamento Nacional do Sesc, dirigida por José Carlos Cirilo.

O Café com Arte fica localizado Rua Senador Rollemberg, 77, no Bairro São José, em Aracaju e funciona de segunda a sexta-feira, das 10h15 às 19h.

Fonte e foto assessoria