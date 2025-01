Sesc Ler Indiaroba abre inscrições para EJA Ensino Fundamental

O Serviço Social do Comércio (Sesc) está com inscrições abertas, até 30 de janeiro, para turmas de Educação de Jovens Adultos (EJA) do 4º e o 5ºano do Ensino Fundamental. As aulas são gratuitas e acontecerão no turno da noite na unidade Sesc Ler, no município de Indiaroba.

As vagas são destinadas prioritariamente aos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, seus dependentes, estudantes da educação básica (matriculados ou egressos) e público em geral, cuja renda mensal não ultrapasse o valor de dois salários mínimos federais por pessoa da família.

O projeto do EJA faz parte do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) e tem o objetivo de promover o aprendizado e a melhoria na qualidade de vida, através do complemento na educação e avanço nas possibilidades de trabalho.

Os interessados devem ler atentamente ao edital disponível no site do Sesc Sergipe (sesc-se.com.br) e apresentar os documentos solicitados no Sesc Ler, localizado na Rodovia Luiz Eduardo Magalhães, SE 100, na Linha Verde, Indiaroba. Mais informações através do telefone (79) 3216-2778.

Texto e foto Sesc