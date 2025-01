Sesc Mesa Brasil comemora arrecadação de 650 toneladas de alimentos em 2024

O presidente do Sistema Comércio, Marcos Andrade, ao lado da diretora regional do Sesc, Aparecida Farias, reuniu na manhã da última segunda-feira (13), as equipes do Sesc Mesa Brasil para agradecer o trabalho realizado em 2024. Somando esforços e percorrendo caminhos para recolher onde sobra e distribuir para quem precisa, o Sesc Mesa Brasil alcançou em Sergipe a meta de 650 toneladas de alimentos arrecadados.

“Esse número é fruto do empenho e dedicação das equipes, da parceria com os empresários e instituições governamentais e da sociedade civil, e o apoio do Departamento Nacional do Sesc e da Confederação Nacional do Comércio – CNC, que não têm medido esforços para atender as demandas do Programa em Sergipe”, disse Marcos Andrade, destacando o desafio diário e o extraordinário alcance social da atuação do Mesa Brasil para as famílias e instituições assistidas.

Segundo Aparecida Farias, o Programa atende instituições de longa permanência e de acolhimento cadastradas no Mesa Brasil. “De um lado atua na diminuição do desperdício, com ações educativas, de outro, reduz a condição de insegurança alimentar de pessoas de todas as idades”, informou a diretora, enfatizando que a doação de alimentos ou de servicos é um ato responsabilidade social que gera mais valor e melhor reputação as empresas engajadas.

Texto e foto Marina Fontenele