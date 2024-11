Sessão da Câmara de Laranjeiras ressalta valorização da cultura negra

A Consciência Negra não é uma data para comemorações, mas para lembrar a resistência do povo negro e para valorizar a cultura afro, que está enraizada na identidade dos laranjeirenses. Por este motivo, a sessão da Câmara de Laranjeiras, nesta terça-feira, 19, foi especial, com palestra proferida pelo secretário-adjunto de Igualdade Racial, Gabriel Lourenço.

O gestor destacou as políticas públicas realizadas pela Prefeitura ao longo do ano de 2024, a contribuição do legislativo municipal para fortalecer os negros e a comunidade quilombola Mussuca, além de expor o planejamento da secretaria para a nova gestão do prefeito Juca, que reinicia em 2025.

“Este foi um excelente momento para refletir sobre a herança da escravidão, que deixou marcas profundas na sociedade brasileira, como a marginalização da população negra e a falta de equidade em diversas áreas, incluindo educação, trabalho e representatividade. Por isso, a necessidade das aplicabilidades das políticas públicas, que não são realizadas somente no mês de novembro, mas também durante o ano todo”, disse Gabriel Lourenço.

Ele também frisou o compromisso do prefeito Juca e dos vereadores com o fortalecimento e a valorização da cultura negra. “A secretaria planeja as ações, o poder executivo envia os projetos de lei para esta casa e os vereadores aprovam. Isso demonstra um sincronismo e apoio às políticas públicas de Igualdade Racial. Essa força-tarefa é de suma importância e, com isso, reforço que não deixem de apoiar as causas do povo negro”, frisou.

