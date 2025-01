SETE MUNICÍPIOS DE SERGIPE TEM FORNECIMENTO DE ÁGUA INTERROMPIDO PARA MANUTENÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA

Uma manutenção corretiva emergencial no bombeamento da Estação Elevatória EE2A – Adutora do Semiárido, realizada pela Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) interrompeu o abastecimento de água em oito municipios no interior de Sergipe nesta quarta-feira (29).

Em nota a Companhia informou que a previsão é de que os serviços sejam concluídos até as 17h de hoje.

Veja quais município foram afetados:

Carira, Frei Paulo, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Glória, São Miguel do Aleixo, Pedra Mole e Pinhão.

A Deso explicou ainda que os povoados Queimadas, Lagoa da Mata, Salgado, Caenda, Velame e Malhada das Capelas, em Gararu e Ribeirópolis, também tiveram a interrupção no abastecimento.

Após a finalização da manutenção, a empresa disse que o fornecimento de água será retomado gradualmente, dependendo das características das tubulações em cada localidade.