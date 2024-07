SETE PESSOAS SÃO PRESAS POR SUSPEITA DE ENVOLVIMENTO EM DESMANCHE DE MOTOCICLETAS NO MUNICÍPIO DE SIRIRI

Sete pessoas foram presas na noite deste sábado (30) por envolvimento no desmanche de veículos, após uma denúncia anônima, no município de Siriri.

As informações passadas pela Policia Militar são de que dois homens foram flagrados com ferramentas desmontando uma motocicleta roubada e tentaram fugir do local, e foram presos.

Após realizarem buscas na residência, os militares encontraram um chassi e várias peças de moto com restrição de roubo/furto, que seriam comercializadas.

Em uma outra diligência realizada no último dia 26 de junho, policiais apreenderam diversos telefones celulares sem nota fiscal.

Foto PM/SE