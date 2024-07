Seteem anuncia 49 novas vagas de empregos em Sergipe; veja os cargos

Nesta quarta-feira (03), um total de 49 vagas para o mercado de trabalho são intermediadas pela Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), através do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT).

Os candidatos com interesse em uma das vagas, devem se cadastrar no NAT, levando os documentos pessoais (RG, CPF, carteira de trabalho física ou digital, comprovante de residência atualizado), além de currículo e certificados que comprovem experiências profissionais anteriores.

São oportunidades para os níveis fundamental, médio e superior, com ou sem experiência comprovada, além de vagas afirmativas para mulheres e também para pessoas com deficiência (PcDs), para as quais é preciso apresentar o laudo médico.

Localizado na Rua Santa Luzia, 680, no bairro São José, em Aracaju, o NAT atende o público de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Para mais informações, entrar em contato via WhatsApp 79 99191-6031. As vagas são sempre divulgadas no perfil da Seteem, no Instagram @trabalho.se, e no perfil do NAT, no Instagram @nat_sergipe.

Veja as vagas do dia:

2 vagas para carpinteiro

Requisitos: experiência em armações de telhados e andaimes,comprovada na CTPS

3 vagas para encarregado de obras

Requisitos: encarregado de manutenção da faixa de gás encanado, ensino médio completo, habilitação D e disponibilidade para viajar

10 vagas para mecânico

Requisitos: ensino fundamental completo e experiência na função

10 vagas para trocador de óleo

Requisitos: ensino fundamental, experiência na função

3 vagas para técnico em eletromecânica

Requisitos: experiência na função, ensino médio completo, curso técnico em eletromecânica e ter disponibilidade para trabalhar em Itaporanga D’Ajuda

1 vaga para padeiro

Requisitos: experiência mínima de seis meses (comprovada em CTPS) e ensino médio completo

1 vaga para auxiliar de pedreiro

Requisitos: experiência mínima de seis meses (comprovada em CTPS) e ensino médio completo

1 vaga para embalador

Requisitos: experiência mínima de seis meses (comprovada em CTPS) e ensino médio completo

2 vagas para vendedor interno

Requisitos: ensino médio completo e experiência em vendas

7 vagas para consultor de vendas

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função

1 vaga para auxiliar de serviços gerais

Requisitos: ensino fundamental

2 vagas para atendente de loja

Requisitos: ensino médio

1 vaga para almoxarife

Requisitos: ensino médio completo, experiência de seis meses comprovada em CTPS

Vagas afirmativas para mulheres

1 vaga para doméstica

Requisitos: experiência na função e ensino fundamental

1 vaga para secretária

Requisitos: experiência na função, ensino médio completo, informática intermediária em Word e Excel

Vagas para Pessoas com Deficiência (PcD)

1 vaga para servente de limpeza

Requisitos: ensino fundamental completo

1 vaga para atendente de clínica médica

Requisitos: ensino médio completo

1 vaga para copeiro

Requisitos: ensino médio completo