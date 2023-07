Seteem leva serviços para o ‘Sergipe é aqui’ em Itabaianinha

Mais uma edição do Governo Itinerante ‘Sergipe é aqui’ se aproxima. Nesta sexta-feira, 28, será a vez do município de Itabaianinha, no sul sergipano, receber a oferta de mais de 100 serviços distribuídos entre secretarias, órgãos e autarquias da gestão estadual. Para esta oitava edição, a Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem) contará com atendimentos dos seus setores vinculados, o Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), a diretoria de Economia Solidária e a diretoria de Artesanato.

Entre os serviços, estão orientações sobre a carteira de trabalho e previdência social (CTPS) digital; cadastro de empregadores para captação de vagas; cadastro e atualização de trabalhadores em busca de emprego; cadastro para recebimento do seguro-desemprego; comercialização de alimentos e de confecções produzidas no município; cadastramento de empreendimentos econômicos solidários; emissão de carteiras de artesão e atualização de cadastro; orientações sobre inscrição nos editais para feiras de artesanato; e exposição e venda de artesanatos sergipanos locais.

Além dos serviços no âmbito do trabalho, também será realizada a assinatura do termo de adesão à consultoria do Inova Moda Digital, projeto do Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil (CETIQT), unidade nacional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). O programa foi incorporado ao Cinturão de Confecções de Sergipe, intermediado pela Seteem, e objetiva a oferta de consultorias gratuitas no âmbito das macrotendências da moda, a fim de alavancar o desenvolvimento de produtos e processos produtivos na região e, consequentemente, corroborar com a dinamização da economia local e escoamento das produções.

Essa é mais uma ação é destinada aos empresários das regiões sul e centro-sul de Sergipe que realizaram demonstrativo de interesse na carta de intenção fornecida pelo Senai CETIQT e Senai Sergipe durante palestras intermediadas pela Seteem nos municípios de Itabaianinha e Tobias Barreto, ainda no início de julho.

Atendimento

Os serviços da Seteem serão realizados a partir das 8h, na Escola Estadual Joaldo Lima, na sala 8. Para acessar os serviços, é necessário levar o RG, CPF, a carteira de trabalho com o número do PIS e comprovantes de residência e de escolaridade.

Foto: Jhennifer Laruska