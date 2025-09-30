Setembro consciente: sistema de transporte promove inclusão e cuidado com a saúde mental

Neste mês, dedicado a campanhas de grande impacto social, o setor de transporte reforça seu compromisso com o Setembro Verde, que conscientiza sobre a importância da inclusão social de pessoas com deficiência, e com o Setembro Amarelo, voltado à prevenção da automutilação e do suicídio. O sistema atua nessas causas ao garantir gratuidade a pessoas com deficiência, oferecer deslocamento acessível e promover acompanhamento psicológico gratuito para motoristas e demais colaboradores, contribuindo para a inclusão social e a valorização da vida.

A segurança viária, que requer atenção às regras de trânsito e responsabilidade ao volante, também conta com outro fator essencial: a saúde mental. Reconhecendo a importância de priorizar esse cuidado, o sistema de transporte, com o auxílio do Sest Senat, promove atendimento psicológico qualificado aos participantes do setor. A iniciativa visa melhorar a qualidade de vida dos colaboradores e, ao mesmo tempo, tornar a prestação do serviço cada vez mais humana, reconhecendo o impacto da saúde mental em relações pessoais e coletivas.

O Sest Senat também oferece consultas psicológicas à sociedade por valores acessíveis, ampliando o cuidado e garantindo que todos tenham acesso ao atendimento. Segundo Luana Nascimento, psicóloga clínica, especialista em neuropsicologia da instituição, “estamos vivendo em um mundo cada vez mais acelerado. O excesso de estímulos das redes sociais, a constante comparação da minha vida com a vida dos outros a partir do que vejo na internet, e a grande quantidade de contatos e conversas por aplicativos acabam fomentando o adoecimento mental. Somado a isso, ainda temos a correria do dia a dia, o trabalho e as inúmeras obrigações”.

A profissional destaca que “a psicoterapia é um espaço seguro de acolhimento, onde a pessoa pode compartilhar suas dificuldades, sentimentos e medos sem a preocupação de ser julgada. Nesse processo, o psicólogo auxilia o paciente a se conhecer melhor, compreender o que sente e encontrar caminhos mais saudáveis para lidar com as emoções. Quando nossos motoristas, assim como qualquer pessoa, cuida da saúde emocional, ganha mais equilíbrio e qualidade de vida, refletindo diretamente no ambiente de trabalho. Ele aprende a lidar melhor com as pressões do dia a dia e também com os passageiros, utilizando inteligência emocional, empatia e paciência para enfrentar os desafios”.

Durante o mês de setembro, o Sest Senat promoveu grupos terapêuticos para troca de experiências e apoio coletivo. A iniciativa criou um espaço aberto para escuta e diálogo, por meio de rodas de conversa, além da realização de dinâmicas voltadas ao autoconhecimento e ao fortalecimento emocional. A ação contou ainda com Cine Debates, onde o audiovisual foi utilizado como ferramenta de reflexão sobre a saúde da mente.

Alinhado a esse cuidado, o setor de transporte também promove, de forma contínua, palestras sobre saúde mental nas garagens das empresas de ônibus. O objetivo é beneficiar não apenas os profissionais do setor, mas também, por meio deles, seus familiares e pessoas próximas.

Setembro verde

A frota do transporte público da Grande Aracaju conta com assentos preferenciais; adesivos informativos que explicam o significado das diferentes cores das bengalas usadas por pessoas com deficiência visual, orientando motoristas a atender melhor esses passageiros e conscientizando os demais usuários; além de elevadores e espaços adaptados para cadeiras de rodas. Segundo Anderson Vieira, gerente de manutenção da Viação Atalaia, são essas iniciativas que fortalecem o sentido de pertencimento à coletividade e promovem uma mobilidade segura para todos.

“Adaptar a frota vai além de questões relacionadas a equipamentos. É a execução concreta do respeito à diversidade de passageiros, que deve ser prioridade. Para o time da Viação Atalaia, a inclusão é sempre o ponto de partida para o desenvolvimento de qualquer atividade, compromisso que se estende ao sistema de transporte público, que garante gratuidade a todos os passageiros com deficiência. Incluir é garantir conforto, segurança e a possibilidade de todos se beneficiarem do serviço de maneira igualitária”, destaca Vieira.

Gratuidade de PCD

No transporte público de Aracaju e região metropolitana, foram registradas, somente de janeiro a agosto deste ano, mais de 2,6 milhões de gratuidades para passageiros com algum tipo de deficiência ou transtorno do espectro autista. Entre eles está Camilla Feitosa, conhecida como a mulher mais forte do Brasil. Com apenas 73 centímetros de altura, a paratleta de halterofilismo faz uso do transporte desde muito jovem.

“Antes, eu só utilizava o transporte público acompanhada de familiares ou amigos. Hoje, essa realidade mudou, tenho mais autonomia e escolhi me deslocar apenas com a companhia de Deus. A maioria dos motoristas são bastante solícitos comigo, e isso é tão essencial quanto o direito à gratuidade no transporte. Assim como outras pessoas com deficiência, não tenho uma condição financeira favorável. Por isso, a gratuidade representa a chance de buscar oportunidades, no meu caso, estudar e também manter a prática dos treinos esportivos”, explica Camilla.

Diante do direito à gratuidade na tarifa para pessoas com deficiência (PCD) e transtorno do espectro autista (TEA), o Mais Aracaju lançou o cartão de transporte Especial, que garante cidadania a esse grupo de passageiros. O passe eletrônico está disponível nas versões com ou sem acompanhante, se adaptando às diferentes necessidades e tornando a mobilidade mais acessível, além de assegurar que a experiência da PCD seja equivalente à dos demais usuários do transporte público.

Para garantir o Mais Aracaju Especial, é necessário passar pela perícia e triagem realizadas pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), na rua Roberto Fonseca, localizada no bairro Inácio Barbosa. Assim que aprovado, o laudo e os documentos devem ser apresentados no Ceac do Aracaju Parque Shopping ou da Rodoviária Nova, por meio de agendamento prévio pelo telefone (79) 98836-6535.

Fonte: Juliana Melo/assessoria Setransp – Foto de Camilla: arquivo