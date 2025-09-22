Setembro Surdo: Ipaese Cult reúne cultura e inclusão no Cactus Burguer

No próximo dia 25 de setembro, será realizada a 4ª edição do Ipaese Cult, evento voltado para arrecadação de fundos para o Instituto Pedagógico de Apoio à Educação do Surdo de Sergipe (IPAESE). A ação integra as ações do Setembro Surdo, mês de conscientização e valorização da Libras, da educação bilíngue e dos direitos da comunidade surda. Tudo isso com um cardápio especial com delícias da Cactus Burguer, Mrs. Cake e Il Sordo!

Na ocasião, a Cactus Burguer abre suas portas às 15h para receber todos os públicos com um cardápio especial: os deliciosos hambúrgueres já conhecidos da casa, os incríveis brownies artesanais da Mrs. Cake e os maravilhosos Stecco (picolés italianos) da famosa gelateria Il Sordo. Um dia de celebração da comunidade surda, solidariedade e apoio à inclusão, com muita comida boa!

Todo o valor arrecadado com as vendas será convertido para o Ipaese, organização sem fins lucrativos referência na educação da comunidade surda e a única instituição bilíngue para surdos em Sergipe.

Serviço:

4º Ipaese Cult

Data: 25/09/2025

Horário: A partir das 15h

Local: Cactus Burguer – Rua Urquiza Leal, 122 – Salgado Filho, Aracaju

Sobre o IPAESE

Fundado em dezembro de 2000, o Instituto Pedagógico de Apoio à Educação do Surdo de Sergipe (IPAESE) foi criado por um grupo de mães e pais de crianças surdas e se tornou a primeira escola especializada para surdos em Sergipe. Atualmente, é a única instituição bilíngue para surdos em Sergipe e a única do nordeste que oferece a educação básica, desde a educação infantil ao ensino médio, contando agora com o pré-vestibular, alfabetização, reforço escolar, esportes e atendimento psicossocial para os surdos de Aracaju e todo Sergipe.

O atendimento psicossocial é voltado não só para surdos, mas também para os seus familiares, sendo referência em sua proposta. São mais de 380 pessoas assistidas. A instituição atua para promover a inclusão da comunidade surda no processo educativo e em seu pleno desenvolvimento, contribuindo para sua inserção no mercado de trabalho, na vida social, familiar e no exercício da cidadania.

Texto e foto Carol Mundim – Foto: Arquivo/Ipaese