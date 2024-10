Setor de transporte lança ônibus caracterizados alusivos ao Outubro Rosa e Novembro Azul

Com a finalidade de intensificar as ações de conscientização, os ônibus circulam pela capital sergipana e região metropolitana

Com o compromisso de conscientizar homens e mulheres sobre os cuidados com a saúde e a prevenção do câncer, o setor de transporte lançou ônibus caracterizados em alusão às campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul. A ação é fruto da parceria entre o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Município de Aracaju (Setransp), Federação das Empresas de Transporte de Passageiros dos Estados de Alagoas e Sergipe (Fetralse) e o Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest Senat).

A iniciativa reforça a importância da mobilização nacional, do autocuidado e do diagnóstico precoce da doença. A campanha do Outubro Rosa chama a atenção para a prevenção do câncer de mama e do colo de útero, dois dos tipos mais comuns entre as mulheres no Brasil. Já o Novembro Azul é uma campanha voltada para os cuidados à saúde do câncer, prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata, um dos mais incidentes entre os homens.

Além dos ônibus caracterizados, o setor realiza ainda outras ações para ampliar o alcance da campanha e sensibilizar toda a população sobre a relevância do autocuidado, como é o caso da distribuição dos broches da campanha e a divulgação nas redes sociais. Os ônibus estarão caracterizados até o final de novembro.

Senhor Despoluidor

Por meio do Programa Ambiental Despoluir, a Fetralse também personalizou o Senhor Despoluir. O mascote, feito de pneus recicláveis, ganhou uma nova versão na cor rosa e com mãozinhas, destacando a importância das mulheres realizarem o autoexame.

O mascote, disponível no bairro 13 de Julho, traz uma abordagem divertida e envolvente, desenvolvida para entreter o público enquanto cumpre seu papel de conscientizar as mulheres. O mascote possui ainda uma placa com um QR code, recurso implementado para apresentar o maior programa ambiental do Brasil.

Fonte e foto Setransp