Setor de transporte marca presença no lançamento da campanha Maio Amarelo

Reafirmando o compromisso com a segurança no trânsito, o setor de transporte esteve junto ao poder público para ampliar a conscientização sobre a proteção à vidas

Na manhã desta segunda-feira, 5, em alusão ao Dia Mundial do Trânsito e da Cortesia ao Volante, o Governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe (Detran), deu início oficialmente à campanha do Maio Amarelo. Com o tema nacional “Desacelere. Seu bem maior é a vida”, o evento contou com a participação do Setransp, Sest Senat e de representantes da Viação Atalaia, que disponibilizou para o evento um ônibus personalizado com a identidade da campanha, reforçando o compromisso do setor com o respeito às regras de trânsito e a proteção à vida.

O transporte público coletivo apresenta um dos menores índices de sinistros de trânsito no Brasil. Dados da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU) mostram que a porcentagem de acidentes fatais envolvendo passageiros de ônibus é relativamente baixa, representando apenas uma em cada 200 mortes no trânsito. Isso é resultado de diversas medidas, como por exemplo, a utilização de faixas exclusivas, cada vez mais presentes nas capitais, fazendo com que o veículo transite em uma via livre para aquele modal, facilitando o tempo de trajeto dos usuários e evitando acidentes com outros modais. Além disso, os ônibus circulam obrigatoriamente dentro do limite de velocidade regulamentado, e seus condutores passam por treinamentos frequentes.

“Esses dados são bastante positivos, mas o setor segue comprometido em evoluir cada vez mais na proteção à vida. Os motoristas constantemente recebem treinamentos de direção defensiva, com foco na segurança dos passageiros e de todos que dividem o trânsito. Essa responsabilidade, que é de todos, é reforçada ao longo de todo o ano, sempre enfatizando a consciência coletiva no trânsito ”, pontua a presidente do Setransp, Raissa Cruz.

Representando o setor de transporte, a Fetralse também marcou presença no lançamento estadual da campanha, por meio do Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest Senat). Além de oferecer, de forma gratuita, serviços de saúde aos condutores e seus dependentes, o Sest Senat é o sistema responsável pela formação e qualificação profissional dos motoristas.

Com atualização anual, o Senat oferece 14 cursos obrigatórios para os atuantes da linha de frente do setor, com destaque no ‘Especializado para Condutores de Veículos de Transporte Público Coletivo de Passageiros’. Com carga horária de 50 horas, ele é requisito para o ingresso e permanência na profissão.

É no transcorrer deste curso que os motoristas recebem a formação contida no módulo de Direção Defensiva, uma etapa do aprendizado que contempla temáticas voltadas à segurança dos integrantes do trânsito, reunindo técnicas que preparam o condutor para os desafios da mobilidade, gerando uma cultura de respeito às regras de trânsito e total atenção aos passageiros e outros atores que compõem o trânsito.

Ainda dentro desse módulo, os instrutores do Sest Senat ensinam aos motoristas como fazer bom uso dos espelhos retrovisores do veículo, apresentando técnicas que permitem uma visão mais ampla das laterais dos ônibus, incluindo os pontos cegos, inerentes aos grandes veículos.

“Durante a capacitação do Sest Senat, os motoristas vivenciam a inversão de papéis ao ocuparem veículos menores, como motocicletas, posicionadas estrategicamente ao lado dos ônibus. Essa experiência prática reforça a empatia e o respeito no trânsito, pilares para a redução de sinistros. Além disso, os profissionais revisam anualmente orientações técnicas essenciais, como respeito à sinalização, aos limites de velocidade e aos procedimentos de embarque e desembarque. Essa conscientização vivenciada no Maio Amarelo, reflete o cuidado e a atenção que os motoristas têm ao longo de todo o ano, assumindo a responsabilidade não apenas de conduzir vidas, mas também de proteger todos que dividem o trânsito diariamente”, explica o instrutor do Sest Senat, Cícero Vieira.

Transportando conscientização

Além da formação e qualificação dos motoristas, alinhada ao respeito à proteção de vidas no trânsito, o setor também se uniu à causa para conscientizar as pessoas de forma criativa, com ônibus do transporte público coletivo tematizados com a campanha. Uma maneira de também chamar a atenção das crianças, promovendo uma cultura de conscientização e respeito no trânsito desde a infância.

Dyego Jesus é busólogo, apaixonado por transporte público e mobilidade urbana há 15 anos. Ele afirma que essa iniciativa consegue atingir positivamente um grande número de pessoas, uma vez que, de forma lúdica, transmite a mensagem de maneira clara a todas as faixas etárias.

“O Maio Amarelo dá visibilidade a um tema essencial, sobretudo diante do aumento dos acidentes de trânsito. Muitos condutores, mesmo habilitados, ainda desrespeitam as regras, e o trânsito, por ser coletivo, exige consciência ampla. Por isso, é importante ir além das palestras, desenvolvendo iniciativas como a caracterização dos ônibus, que circulam por toda a capital e região metropolitana, transmitindo a mensagem de forma lúdica e acessível. Achei essa ação excelente. Vivemos uma urgência de reeducação no trânsito. Eu apoio totalmente essa iniciativa do setor”, parabeniza o busólogo.

A iniciativa é uma parceria do Setransp com o Sest Senat e a Viação Atalaia. Cleiton Santos, motorista da empresa há dois anos, salientou que, ao tornar os ônibus do transporte público mais visíveis, é possível chamar a atenção de forma efetiva para a mensagem transmitida por trás da campanha do Maio Amarelo.

“Desacelere. Seu bem maior é a vida.” O slogan do Maio Amarelo reforça o significado da cor amarela no trânsito: atenção e redução de velocidade. Assim como no semáforo, o amarelo alerta o motorista a desacelerar e observar as condições da via, protegendo sua vida e a dos demais. A personalização dos ônibus com a identidade da campanha reforça essa mensagem: mais importante que chegar é preservar vidas.” Como conduzimos veículos de grande porte, somos sempre orientados a proteger os menores. Esse é um dos muitos ensinamentos que recebemos durante a capacitação no Sest Senat. São cursos com atualização semestral que nos permitem estar cada vez mais qualificados. Será uma honra conduzir este veículo do Maio Amarelo e fazer parte, de forma ativa, dessa conscientização conjunta”.

Os ônibus continuam em circulação até o final deste mês, atendendo as principais linhas de Aracaju e região metropolitana.

O lançamento estadual da campanha

Também estiveram no evento as Superintendências Municipais de Transporte e Trânsito de Aracaju (SMTT) e das demais cidades que compõem a Grande Aracaju, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRV), o Grupamento Tático Aéreo (GTA) e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE).

“Acreditamos firmemente que a qualificação e a educação são os principais caminhos para transformar o dia a dia das pessoas no trânsito. Nesse sentido, essas instituições têm um papel fundamental para garantir que as orientações e ações de conscientização cheguem a toda a população sergipana”, afirma o Diretor do Sest Senat, Gerson Santos.

Durante o evento, diversas crianças das redes particular e estadual de ensino participaram de brincadeiras com música e dança, abordando de forma lúdica a importância da atenção no trânsito. Além disso, tiveram a oportunidade de conhecer, presencialmente e pela primeira vez, o mascote do Detran, um jacarezinho idealizado por um dos alunos da rede pública, que ganhou vida durante a programação para reforçar a conscientização entre os pequenos.

“Estamos participando da campanha Maio Amarelo, uma mobilização internacional que tem como objetivo promover a educação e a fiscalização no trânsito. Esta é uma ação conjunta com diversos órgãos porque entendemos que o trânsito também faz parte da segurança pública. Nosso papel é orientar, educar e fiscalizar todos os que fazem parte do sistema viário. Este ano, a campanha nacional traz o tema: ‘Desacelere. Seu bem maior é a vida’, e estamos presentes nas ruas de Aracaju e em toda a região metropolitana para levar essa mensagem aos quatro cantos do estado”, finaliza Major Allan, responsável pelo BPTran.

O setor também participou do lançamento municipal do Maio Amarelo e da abertura oficial da campanha em Nossa Senhora do Socorro.

Texto e foto ascom Setransp