Setor de transporte participa do II Seminário Trânsito para Elas, em Aracaju

Representando a CNT, presidente do Setransp, Raissa Cruz, participa do evento e recebe homenagem pela liderança à frente do Sindicato

Nesta última sexta-feira (31), o Espaço Sobre as Ondas foi palco do II Seminário Trânsito para Elas, evento que apresentou a importância do papel feminino nos espaços de liderança dentro do setor de transporte e em outras vertentes da sociedade. O evento foi uma iniciativa do Instituto Mulheres pelo Trânsito, em parceria com a Secretaria Nacional de Trânsito, o Ministério dos Transportes, o Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe (Detran) e o Conselho Estadual de Trânsito (Centran). Contando ainda com o apoio da Confederação Nacional do Transporte (CNT), da Federação Nacional das Autoescolas do Brasil e do Governo de Sergipe.

Na ocasião, a presidente do Setransp, Raissa Cruz, representou a CNT, compondo a mesa de abertura do encontro, que foi composta por autoridades do trânsito, e destacou, com base em dados, a importância da sensibilidade feminina para uma mobilidade mais humana. Durante o evento, a presidente também foi homenageada, junto a outras mulheres que igualmente assumem cargos de liderança.

“É uma satisfação estar aqui, representando a CNT, no II Seminário Trânsito para Elas. A mulher, com sua autenticidade e sensibilidade, precisa marcar presença no trânsito. Essa iniciativa reuniu mulheres líderes que representam o transporte em diversos aspectos e que estão trabalhando em estratégias para resguardar o bem mais precioso para todos nós, a vida”, comenta Raissa Cruz.

O Seminário também apresentou o movimento ‘Voz Delas’, uma iniciativa da Mercedes-Benz que objetiva dar atenção às necessidades das motoristas de ônibus, caminhoneiras e às “cristais”, nomeação atribuída às esposas dos caminhoneiros. Após seis anos, o movimento deu origem ao Estrela Delas: um caminhão todo rosa, equipado com vaso sanitário, ducha higiênica, fogão por indução, geladeira, utensílios de cozinha, secador, chapinha, penteadeira e cama. Na parte externa da cabine, o Estrela Delas ainda conta com uma bicicleta.

Ramielly Moreira, coordenadora do movimento, esteve presente no evento, que oportunizou a todos os participantes e convidados uma visita ao veículo rosa. Moreira relatou que “esse caminhão foi construído por meio da voz feminina, para também ser uma maneira de conscientizar a sociedade, mostrando a iniciativa de um veículo que inclui até mesmo um vaso sanitário, justamente pela dificuldade que as mulheres têm de encontrar banheiros higienizados e acessíveis nas estradas”.

O Seminário ainda promoveu oficinas voltadas para a inteligência emocional na prática, com orientações sobre estratégias para que as mulheres lidem com conflitos comportamentais, além de abordar o papel da profissional de trânsito no enfrentamento ao assédio sexual e moral. Outras duas oficinas encerraram o evento, destacando a importância da tecnologia para a mobilidade e reforçando como a educação no trânsito é uma ferramenta essencial na construção de uma mobilidade mais segura.

Texto e foto Juliana Melo