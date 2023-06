Setor hoteleiro prevê bons resultados com programação junina

Sinônimos de diversão, os 30 dias de forró promovidos pelo Governo do Estado também representam muito trabalho. No setor de serviços, uma das atividades mais influenciadas pela atração é o setor de hotelaria. Para os trabalhadores do segmento, a programação não só garante a projeção do destino Sergipe como cria oportunidades para que o público visitante se fidelize, gerando desenvolvimento econômico.

Um dos entusiastas dos festejos sergipanos é o empresário e proprietário do Grupo Vidam, professor José Wilson dos Santos. Para ele, os eventos juninos são uma ferramenta de mobilidade, repercutindo na valorização da cultura e na economia. “Como empresário, valorizo mais a cultura do que o resultado financeiro”, afirma, ao acrescentar a previsão de que Sergipe será o grande destino dos festejos no país.

Professor Wilson também reconhece o potencial turístico sergipano e destaca o empenho da gestão para promover as tradicionais festas no estado. Ele também elogia a integração entre o Governo de Sergipe e as prefeituras que promovem eventos do ciclo junino, somando esforços para fomentar a cultura e a economia, sem competição.

“Equipes competentes e criativas estão trabalhando para despertar o interesse dos turistas nos festejos sergipanos”, ressalta o empresário, ao prenunciar resultados positivos. “São João é cultura viva. Investir em cultura gera uma energia positiva que, como consequência, traz bons efeitos econômicos para toda a cadeia produtiva do estado”, finaliza.

Previsão

Jairo de Carvalho Filho é gerente do Real Classic Hotel há 12 anos, atuando na carreira desde 1994. Segundo ele, a nova programação na Orla da Atalaia atende a um antigo desejo do setor. “É um consenso entre aqueles que trabalham na hotelaria que essa política do Governo de Sergipe, de criar atrativos turísticos para o estado, é extremamente importante. O governador está fazendo a sua parte, recriando o Arraiá do Povo e os eventos juninos no estado”, pontua.

Para Jairo, a manutenção da atração é fundamental para o incremento das atividades turísticas. “É necessário que essa ação fantástica, que está sendo promovida pelo governador e pela Secretaria de Estado do Turismo (Setur), tenha continuidade. A hotelaria vai começar a colher os frutos com mais intensidade a partir do ano que vem, quando houver uma divulgação prévia maior e quando o evento se fixar no calendário. Isso é importante para que o turista possa se planejar com antecedência e colocar o evento na sua agenda. Então, é uma semente que está sendo plantada”, considera.

O gerente do Real Classic também salienta a variedade de atrações como relevante estratégia em busca da construção de público. “A diversidade na programação é importante para que mais pessoas se sintam contempladas pelo evento, e o forró na orla é uma opção que vai casar com diversos perfis de turista”, frisa.

Ocupação

Sandra Maria Lira Novaes é sócia administrativa do Anauê Hostel e Pousada, e trabalha há nove anos no ramo hoteleiro. De acordo com ela, o movimento no setor neste ano deve seguir a expectativa dos anos anteriores. “A previsão é de que o movimento aumente a partir do dia 23, principalmente nos fins de semana”, explica.

A administradora compartilha da opinião de Jairo Filho, prevendo bons resultados para o próximo período. “Está sendo e será muito boa a visibilidade de Aracaju com o Arraiá do Povo. A festa está linda! Acredito que, se for mantida para o próximo ano e se houver uma divulgação com antecedência, aí, sim, teremos um movimento espetacular, pois está sendo restaurado que Sergipe é o país do forró”, assegura.

País do forró

Este ano, o Governo de Sergipe preparou para os festejos juninos no estado uma programação com mais de 30 dias de festa. Na capital, a festa acontecerá em cinco pontos: Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia, Rua São João, Gonzagão, Centro de Criatividade e 18 do Forte. No total, serão mais de 250 atrações, sendo 140 sergipanas, 40 nacionais, 60 apresentações de quadrilhas juninas e 40 trios pés de serra.

A programação dos festejos juninos realizada pelo Governo de Sergipe tem o patrocínio do Banese, Deso, Maratá, PagBet e TAG, e apoio da Energisa e MOB.

Foto: Igor Matias