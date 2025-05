Setor turístico celebra iniciativa do Governo de SE em promover 60 dias de festejos juninos no estado

Inicia nesta sexta-feira, 30, a programação dos 60 dias de festejos juninos na Orla da Atalaia, em Aracaju. E os representantes do trade turístico celebram a iniciativa do Governo do Estado, que promete impulsionar as redes hoteleira e de bares e restaurantes, e todos os demais segmentos da cadeia produtiva que compõem o trade turístico. O Arraiá do Povo e a Vila do Forró são eventos-âncoras promovidos pela gestão estadual, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) e Banco do Estado de Sergipe (Banese).

A programação, que se estende até o fim de julho, também conta com a realização de eventos simultâneos em vários municípios, onde visitantes e turistas poderão curtir uma diversidade de apresentações culturais e musicais, além de ações de valorização das tradições nordestinas que reforçam a máxima de que Sergipe é o “país do forró”.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, considera que, além de celebrar essa tradição e promover a cultura, a realização dos 60 dias de festejos juninos é essencial para o turismo porque também viabiliza a geração de emprego e renda. “É um evento que cresce a cada ano e gera oportunidades para diversos segmentos, beneficiando desde os pequenos comerciantes até os grandes empreendimentos do setor. Além disso, é uma oportunidade para consolidar Sergipe como um dos principais destinos turísticos do Nordeste durante o período junino. Sergipe é o ‘País do Forró’ e, este ano, sem dúvida, vai ser ainda melhor do que no ano passado”, ressalta.

Boas expectativas

A expectativa é de que haja forte impacto econômico e crescimento no fluxo de visitantes e turistas, segundo entidades do setor. O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH/SE), Antônio Carlos Franco Sobrinho, por exemplo, revela estar confiante de que 2025 será um ano ainda mais promissor para o turismo sergipano, com resultados que refletem não apenas a força da cultura local, mas, também, o trabalho conjunto entre o poder público e a iniciativa privada. Ele enfatiza que as expectativas para os festejos juninos deste ano são positivas, pois, em 2024, houve um resultado expressivo com uma taxa de ocupação hoteleira que chegou a 70% durante todo o mês de junho, impulsionada pelos 60 dias de programação promovidos pelo Governo do Estado.

“Este ano, a perspectiva é ainda mais animadora. Já observamos um aumento significativo nas reservas, e a taxa preliminar para o período do São João já atinge 80%, com tendência de crescimento à medida que a festa se aproxima. Isso demonstra o quanto o calendário junino se consolidou como um dos principais motores do turismo em Sergipe, gerando impacto direto na hotelaria, no comércio e em toda a cadeia produtiva do setor”, informa Antônio Carlos.

O presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagens de Sergipe (Abav/SE), Ravison Souza, ressaltou que a ampliação do calendário favorece o planejamento de pacotes turísticos mais robustos e atrativos. “A nossa expectativa é que, assim como no ano passado, venham muitos turistas para Sergipe nesse período. Algo em torno de 15% a mais, até porque, com dois meses de festa, as agências de viagens criam roteiros diferenciados, que estimulam o visitante a permanecer mais tempo no estado, gerando receita e empregos”, considera.

Representando o setor de alimentação, o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Sergipe (Abrasel/SE), Bruno Dórea, afirmou que os 60 dias de festejos juninos, com a realização do Arraiá do Povo e da Vila do Forró, além de fortalecerem a identidade cultural do estado, aquecem o consumo nos bares e restaurantes. “A expectativa do nosso setor é muito grande. Afinal de contas, estamos começando a colher os frutos do turismo, dessa máquina do turismo que foi ligada no Governo Fábio Mitidieri. Então, é uma tendência de sempre aumentar o movimento, aumentar o número de turistas. E, com certeza, cada ano que passa, vamos fazer disso um evento mais grandioso”, acredita.

