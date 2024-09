Setor turístico de Sergipe é impulsionado por ações promovidas pela Desenvolve-SE

Sergipe é o menor estado brasileiro, mas quando o assunto é a diversidade das belezas naturais, a riqueza da cultura, da história e gastronomia, ele se torna um grande notável para quem o escolhe como destino turístico, seja para curtir ou investir. Nesse contexto, o Governo do Estado, por meio da Agência Sergipe de Desenvolvimento (Desenvolve-SE), tem atuado para impulsionar o turismo no estado, proporcionando o desenvolvimento local e a geração de emprego e renda.

As oportunidades de investimento no turismo de Sergipe são diversas e, pensando na atração de novos investidores para as áreas que compõem o setor, a Desenvolve-SE tem trabalhado em diversas frentes para levar Sergipe além fronteiras. A captação de recursos para infraestrutura é uma das principais delas. Realizado recentemente, o leilão da concessão parcial dos serviços de água e esgoto da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) injetará diretamente R$ 4,5 bilhões nos cofres do Estado e dos 74 municípios cobertos pela concessão. Parte desse montante será destinada às obras de infraestrutura, que são fundamentais para quem quer investir no setor turístico.

Um ganho ainda maior com a concessão serão os R$ 6,5 bilhões em obras a serem executados pela empresa concessionária Iguá Saneamento, durante os 35 anos de vigência do contrato com o Governo do Estado, sendo R$ 4,8 bilhões deles investidos nos dez primeiros anos. Somente no primeiro ano, a expectativa é de investimentos de até R$ 300 milhões em obras de infraestrutura, número bastante superior aos R$ 100 milhões investidos atualmente pelo governo, se somados os recursos federal, estadual, municipal e da própria Deso.

No segundo ano, ao final da operação assistida da concessionária e com os devidos licenciamentos destravados, serão investidos mais R$ 900 milhões em infraestrutura, que beneficiarão diretamente o setor turístico de Sergipe, possibilitando que novos empreendimentos possam ser instalados em regiões onde até então não havia esgotamento sanitário, por exemplo. Outro benefício que a concessão trará para o turismo de Sergipe será a despoluição dos rios que banham todo o estado, uma vez que a reestruturação e ampliação do sistema de tratamento de esgoto evitará o descarte diário do esgoto in natura no meio ambiente, o equivalente hoje a 56 piscinas olímpicas. Desta forma, cada rio do estado terá potencial para ser explorado pelo trade turístico sergipano.

Litoral sul

Apontado como o estado com as praias mais limpas do país pelo estudo nacional Expedição Ondas Limpas, realizado pela organização Sea Shepherd Brasil, em parceria com o Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo (USP), Sergipe investe para revolucionar o turismo no litoral sul do estado com o Complexo Mangue Seco, uma extensão que compreende a faixa de terra entre a Ponte Joel Silveira, que interliga a localidade de Porto Caueira, no município de Aracaju, ao Povoado Caueira, em Itaporanga d’Ajuda, e ao município de Indiaroba, na divisa com a Bahia.

Os investimentos previstos para a região colocarão Sergipe na rota dos roteiros turísticos nacional e internacional. Com memorandos já assinados, o projeto reunirá diversos empreendimentos imobiliários, hoteleiros, de lazer e gastronômicos em um volume de investimento previsto que supera R$ 1,5 bilhão com o objetivo de impulsionar o turismo sergipano, integrando-o ao turismo da Bahia e trazendo o fluxo turístico da Bahia para mais próximo de Sergipe.

Nesse sentido, a agência atuará junto ao Governo do Estado, coordenando ações que contribuam para a viabilização de investimentos para a construção da infraestrutura pública necessária para o desenvolvimento turístico da região. Para isso, também competirá à Desenvolve-SE garantir os estudos necessários para capacitar a população local para o desenvolvimento do destino e a assessoria para a elaboração dos Planos Diretores.

Aracaju no Centro

Aracaju é conhecida pela tranquilidade, um misto de capital moderna e em crescente desenvolvimento, com a calmaria de cidade do interior. Cenário com belas praias e infraestrutura acolhedora, Aracaju tem a Orla da Atalaia, que ostenta a fama de ser a orla mais bonita do Brasil, graças à grande faixa de areia entre o calçadão e o mar e também por reunir diversas opções de lazer.

A Desenvolve-SE é um dos agentes que contribuem com o projeto ‘Aracaju no Centro’, iniciativa que enxerga o centro econômico da capital como espaço urbanístico renovado para atrair mais empresas e público à região e aquecer a economia local, além de propor a ressignificação de construções e colocar o Centro no roteiro turístico de Aracaju. A agência, por meio da diretoria de Gestão de Ativos, mapeia todos os ativos do estado subutilizados no Centro, sejam eles imobiliário, social, cultural e ambiental, para ressignificar seu uso por meio da arrecadação, capitalizando-os para locação ou licitação, a fim de incrementar os cofres públicos e fazer da região um novo destino turístico.

Acelera

Parceiro do desenvolvimento de Sergipe, o ProjetarSE está vinculado à Desenvolve-SE. Trata-se de uma iniciativa de assessoramento aos municípios sergipanos no planejamento, elaboração e gestão de projetos, fomento e orientação para captação de recursos e em diversas outras frentes ligadas às obras públicas. O ProjetarSE é responsável por uma série de projetos inseridos no programa Acelera Sergipe, iniciativa do Governo do Estado que visa acelerar obras de infraestrutura em diversas cidades do interior.

Entre os projetos abraçados pelo ProjetarSE, alguns foram pensados e desenvolvidos não apenas para melhorar a qualidade de vida da população, mas também para impulsionar a economia local por meio do turismo, a exemplo das orlas de Santana de São Francisco; de Ponta dos Mangues, em Pacatuba; da Orla Ilha do Ouro, em Porto da Folha; da Orla do Porto d’Areia, em Estância; e do Raid da Amizade, em Nossa Senhora da Glória, por exemplo, totalizando investimentos de mais de R$ 35,5 milhões.

No turismo religioso, o Caminho de Santa Dulce, entre Aracaju e a cidade histórica de São Cristóvão, promete atrair fiéis e aquecer a economia da quarta cidade mais antiga do Brasil. Neste mesmo eixo estão os investimentos de valorização da peregrinação ao Santuário de Divina Pastora e da peregrinação a Nossa Senhora Aparecida, ambos eventos responsáveis por reunir milhares de fiéis de todo o Nordeste, um total de mais de R$ 19 milhões em investimentos no turismo religioso em Sergipe.

Foto: Eduardo Freire