Sexta Cultural do TCE/SE presta homenagem à Sergipanidade

Cores, músicas e literatura marcaram a Sexta Cultural desta sexta-feira (25), do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE). Com o tema da Sergipanidade, o evento fez do Espaço Cultural da Corte de Contas um lugar para a expressão do ‘ser sergipano’.

A atividade foi presenciada pelos ex-governadores de Sergipe, Albano Franco, Antônio Carlos Valadares e Jackson Barreto, além do ex-governador do Amapá, o aracajuano Gilton Garcia, que tiveram livros sobre suas trajetórias expostos, juntamente com obras que retratam a história de ex-governadores já falecidos, como João Alves Filho, Marcelo Déda, Luiz Garcia, Leandro Maciel, Paulo Barreto de Menezes, Augusto Franco e José Rollemberg Leite.

Já a exposição “Horizontes da Fé”, do artista plástico Adauto Machado, encantou a todos com os detalhes dos seus quadros que retratam as belezas de igrejas dos 75 municípios sergipanos.

“Eu comecei a me interessar pela pintura de igrejas. Na época em que eu fiz uma exposição chamada Feira dos Municípios – eu fotografei todas as feiras do nosso estado. Isso já faz uns 12, 15 anos. E percebi que cada vez que eu fazia uma foto de uma feira, existia sempre uma igreja por perto. Ou seja, as feiras nasceram em torno das igrejas. Achei isso bem interessante”, afirmou o artista plástico.

Alguns dos quadros de Adauto são inspirados em imagens aéreas produzidas pelo jornalista e piloto de drone Marcílio Nocrato, um incentivador do trabalho.

Outra atração da manhã foi a sinfonia do Coro e da Orquestra Sinfônica da Universidade Federal de Sergipe, com um repertório dedicado a Sergipe.

A presidente do TCE, conselheira Susana Azevedo, destacou que o evento, ao tratar da Sergipanidade, celebra não apenas o passado, mas também o presente e o futuro, assim como a coragem, o talento e a determinação do povo sergipano.

“Esse evento é um tributo à nossa memória e uma celebração daquilo que nos torna sergipanos. A história de Sergipe não se escreve apenas com grandes feitos, mas também com a perseverança, a coragem e o trabalho árduo de homens e mulheres que, ao longo do tempo, dedicaram suas vidas ao nosso estado”.

Gilton Garcia, escritor de uma das obras presentes na exposição e homenageado em outra, acredita que esses trabalhos podem servir de inspiração para os jovens:

“…as novas gerações se inspiram nos fatos históricos, naqueles que já fizeram, já realizaram. É importante você ter consistência na sua formação cultural e nós fizemos isso com muito muito orgulho, porque Sergipe merece que os seus homens públicos sejam preparados para administrar”, disse Garcia.

