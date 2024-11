Sexta-feira, dia 8, tem Sessão Plenária do Crea-SE no município de Estância

Na próxima sexta-feira, dia 8, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe (Crea-SE) estará em Estância para a realização de sua Sessão Plenária, que contará com a presença de conselheiros, representantes de entidades de classe, instituições parceiras e convidados. A reunião ordinária que acontece na Câmara de Vereadores de Estância, a partir das 14horas, faz parte da programação do Crea-SE Itinerante , um projeto que visa levar as ações do Conselho para o interior do estado, promovendo a integração e fortalecendo o vínculo junto aos profissionais das engenharias, agronomia e geociências.

O presidente do Crea-SE, engenheiro Dilson Luiz reforça que a presença do Conselho na região Sul de Sergipe visa promover um contato mais direto com os profissionais e a comunidade, oferecendo suporte técnico, além de ampla fiscalização para garantir que obras e serviços relacionados as atividades das engenharias, agronomia e geociências estejam em conformidade com as normas legais e técnicas.

“Agradeço ao presidente da Câmara de Vereadores de Estância, Cristóvão Freire dos Santos pelo espaço concedido ao Crea-SE. Essa parceria com o poder legislativo local é importante para estabelecermos um diálogo produtivo sobre as necessidades do setor das Engenhariaa, Agronomia e Geociências na região. Queremos que os profissionais de Estância e região Sul sintam-se amparados e que nosso trabalho contribua eficazmente para o desenvolvimento seguro e sustentável do município”, refirma Dilson Luiz.

Crea-SE Itinerante

O Crea-SE Itinerante, uma iniciativa que visa fortalecer o vínculo entre o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe (Crea-SE) e os profissionais de todo o estado, chega à sua segunda edição e se instala na região Sul de Sergipe entre os dias 4 e 8 de novembro. Após uma primeira edição bem-sucedida no Alto Sertão sergipano, o projeto avança para outras localidades, com o objetivo de alcançar profissionais, empresas e comunidades da região Sul, promovendo uma semana intensa de atividades de fiscalização e orientações técnicas.

Texto e foto: Iris Valéria