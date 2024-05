Sheyla chama atenção das autoridades para colapso da pediatria em SE

Com a sazonalidade das doenças respiratórias e a alta demanda de crianças precisando de atendimento de Pediatria em Sergipe, a vereadora de Aracaju, Sheyla Galba (UB), cobrou dos gestores públicos uma resposta efetiva para ampliar a capacidade de atendimento na rede pública estadual. Na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), nesta quarta-feira (22), a parlamentar expôs as dificuldades enfrentadas tanto por quem busca atendimento quanto pelos profissionais que têm enfrentado a sobrecarga de trabalho.

Sheyla esteve no Hospital Santa Isabel, na capital sergipana, e constatou a situação de superlotação que atinge até mesmo os 10 leitos de UTI disponíveis naquela unidade. “A situação está crítica e no ano passado os hospitais já ficaram lotados. Esse ano não tem sido diferente, mas em reunião com a direção do Santa Isabel, eu recebi a informação de que um planejamento foi apresentado à Secretaria de Estado da Saúde em outubro do ano passado, mas está até hoje sem qualquer resposta ou contrapartida da SES”, relatou na tribuna.

A vereadora cobrou providências urgentes da SES, dentre elas, o melhor alinhamento das unidades de pediatria, visando otimizar a regulação dos pacientes. “Há falta de profissionais e os hospitais precisam trabalhar com planos de contingência emergenciais. Mas, infelizmente, o secretário da Saúde de Sergipe está sendo omisso com as crianças do nosso estado”, lamentou.

Servidores Municipais

Em sua fala, Sheyla Galba também manifestou apoio ao pleito dos servidores municipais que protestaram na porta do Legislativo contra a proposta de recomposição salarial apresentada pela gestão municipal.

“Esse parlamento está ao lado dos servidores municipais. O prefeito Edvaldo Nogueira precisa cumprir aquilo que é dever do município. Não é admissível que aqueles que cuidam da saúde e da educação do povo sejam desvalorizados”, afirmou.

Comunicação Sheyla Galba