Shopping Jardins presenteia consumidores com produtos Natura

A partir desta quarta-feira, 4 de dezembro, R$ 400 em compras nas lojas do empreendimento valem um presente

Neste ano, o presente de Natal ganha um perfume todo especial no Shopping Jardins. Juntando R$ 400,00 ou mais em compras, realizadas nas lojas e quiosques do empreendimento localizado em Aracaju (SE), o cliente tem direito a um kit Natura Todo Dia Noz Pecã e Cacau, que inclui um creme desodorante nutritivo para o corpo (400ml) e uma caixa de sabonetes em barra puro vegetal (2 unidades de 90g cada). A promoção é válida durante o período de 4 a 17 de dezembro de 2024, ou enquanto durar o estoque de presentes, o que ocorrer primeiro.

Para receber o kit, o consumidor deve realizar o cadastro pessoal e das notas fiscais acessando o aplicativo Shopping Jardins (Android e iOS). Após o cadastro, basta dirigir-se ao posto de trocas ao lado da loja Dinni.

A participação é limitada a um brinde por CPF cadastrado.

Jardim Encantado do Natal

Além da promoção Compre e Ganhe e das diversas opções de compras, o Natal no Shopping Jardins oferece atrações para o lazer de crianças, jovens, adultos e idosos.

Jardim Encantado – Na Praça de Eventos Ipê, majestosa árvore de 10 metros de altura convida as famílias a tirarem lindas fotos. Balanços, escorregador em formato de regador, gira-gira acessível a pessoas com deficiência, brinquedão e bicicletas mágicas que acionam a fonte garantem a diversão da criançada. O acesso é gratuito.

Parque temático – Na Praça de Eventos Orquídea, um circuito de brincadeiras convida a garotada a curtir mais diversão. Kid play, gangorras, cama de gato, tobogã, piscina de bolinhas e oficina de bottons integram a atração que conta com bilheteria própria.

Mais diversão – Nos dias 14 e 21 de dezembro, acontecerão as brincadeiras “Encontre as Borboletas” e “Em Busca do Papai Noel”. A diversão comandada por personagens encantadores será realizada no Espaço Jardins, em frente à Praça de Alimentação Arcos, e o acesso será gratuito, mediante reserva prévia no aplicativo do Shopping Jardins.

Visitas a Noel – De terça-feira a domingo, das 14h às 20h, com intervalos de 30 minutos para alimentar as renas, o Bom Velhinho recebe crianças, adultos, idosos e seus adoráveis pets. Até o dia 24 de dezembro, ele estará na Fábrica do Noel, compartilhando amor e recebendo as tradicionais cartinhas de Natal.

Sessão Azul – Papai Noel também reservou um horário especial para receber as pessoas neurodivergentes que preferem desfrutar de um momento mais tranquilo ao lado dele. As sessões azuis acontecem aos sábados e domingos, das 13h às 14h, e os interessados em participar devem realizar agendamento prévio pelo Shopping Jardins App (Android e iOS).

Jardim Iluminado – Como já é tradição, nesta época do ano, a área verde central do Shopping Jardins ganha decoração com milhares pontos de luz e se transforma em um dos cenários preferidos do público para tirar belas fotos. O espaço está aberto à visitação, de sexta a domingo, das 18h às 21h, e o acesso é gratuito.

Muro dos desejos – Paz, prosperidade, saúde, felicidade, amor, fé… Compartilhando os melhores sentimentos com o público, o Shopping Jardins convida crianças, jovens, adultos e idosos a expressarem seus desejos para 2025. Basta ir à sua loja preferida, pegar a fitinha que deseja e amarrá-la no Muro dos Desejos localizado em frente ao restaurante Tio Armênio (Portaria A).

Presépio – A tradicional representação do nascimento de Jesus está localizada na Portaria B, acesso a Casas Bahia e Lojas Americanas.

Compre e ganhe Kit Natura

O quê? R$400 em compras nas lojas e quiosques do Shopping Jardins valem um kit Natura Todo Dia Noz Pecã e Cacau. Consulte regulamento no site shoppingjardins.com.br.

Quando? De 4 a 17 de dezembro de 2024, ou enquanto durar o estoque de presentes, o que ocorrer primeiro.

Onde? Posto de Trocas localizado ao lado da loja Dinni do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Foto: Divulgação – Lotti+Caldas Comunicação