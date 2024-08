Shopping Jardins promove bate-papo com a campeã Duda Lisboa

Evento acontece neste sábado, 31 de agosto, em Aracaju (SE), e o acesso é gratuito

Você que torceu e se emocionou com Duda Lisboa nos Jogos de Paris 2024, agora tem a oportunidade de ficar frente a frente com a campeã olímpica de vôlei de praia. Neste sábado, 31 de agosto, o Shopping Jardins recebe a única sergipana a conquistar medalha de ouro em uma olimpíada para um bate-papo sobre a sua Jornada Campeã. O evento aberto ao público será realizado a partir das 16 horas na Praça de Eventos Ipê, mas o acesso às cadeiras será mediante reserva feita, previamente, pelo aplicativo do Shopping Jardins (Android e iOS). O encontro com Duda Lisboa conta com o apoio da TV Sergipe e do GE Sergipe.

As primeiras pessoas que realizarem a reserva terão a oportunidade de tirar foto com a atleta Duda Lisboa. Para ter acesso à sessão fotográfica, basta ir ao Balcão de Informações (em frente à Portaria A), antecipadamente, e retirar a sua pulseira. As vagas são limitadas.

Em sua trajetória como atleta que tanto orgulha os sergipanos, Duda ganhou todos os títulos de base até chegar ao pódio dourado nas Olimpíadas de Paris. Durante o bate-papo, a campeã irá compartilhar com o público os percalços e as vitórias alcançadas até a conquista do ouro olímpico.

Veja como garantir o acesso à área das cadeiras

Os interessados em participar deste momento único devem baixar o Shopping Jardins App (Android e iOS) no smartphone, efetuar o cadastro de usuário, clicar no banner do evento e preencher as informações solicitadas. Após receber a confirmação no e-mail ou WhatsApp cadastrados, basta apresentar o QR Code na Praça de Eventos Ipê, no dia e horário do evento.

“Teremos 400 cadeiras, mas quem não tiver reserva também conseguirá assistir ao bate-papo com a nossa campeã Duda Lisboa porque o evento será realizado num local aberto. Contaremos com área para PcD e idosos, mas todos devem fazer reserva prévia pelo app. Ressaltamos também que, para retirar a pulseira de acesso à sessão de fotos, o participante deve ter feito reserva prévia ao bate-papo pelo nosso app”, explica a gerente de Marketing do Shopping Jardins, Acácia Sandes.

Encontro com Duda Lisboa

O quê? Bate-papo e sessão de fotos com a campeã olímpica de vôlei de praia, Duda Lisboa.

Quando? Sábado, 31 de agosto, às 16h.

Onde? Praça de Evento Ipê do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Acesso gratuito. Cadastros para acesso às cadeiras e fotos devem ser feitos previamente pelo Shopping Jardins App (Android e iOS).

Foto: Alexandre Loureiro/COB | Luiza Moraes/COB

Lotti+Caldas Comunicação