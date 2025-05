Shopping Jardins recebe Circuito Escolar de Futebol Digital em Aracaju

Neste sábado, 31 de maio, o Shopping Jardins será palco de uma disputada etapa do Circuito Escolar de Futebol Digital 2025. Das 8h às 18h, a Praça de Eventos Orquídea transforma-se em uma animada arena, reunindo estudantes dos colégios Americano Batista e Coesi para disputas em jogos de futebol digital.

Realizado pela DM Virtual Eventos, em parceria com a Federação Sergipana de Futebol Digital e E-Sports (FSFDE) e as principais escolas particulares de Aracaju, o Circuito chega à sua 3ª edição, consolidando-se como uma referência no cenário esportivo de Sergipe. O evento tem como missão integrar tecnologia, entretenimento e responsabilidade social, promovendo não apenas a competição, mas também o desenvolvimento pessoal dos participantes.

Com torneios realizados em 10 escolas e uma grande final no formato de Copa do Mundo, o Circuito Escolar de Futebol Digital é uma celebração da cultura digital, da educação e do espírito esportivo. Mais que uma competição, o evento conecta escolas, famílias e apaixonados por games e reforça valores como solidariedade, arrecadando alimentos para o programa Mesa Brasil, do Sesc.

Copa Nordeste

No domingo, 1º de junho, o Shopping Jardins será palco da Seletiva Sergipana para a Copa Nordeste de Futebol Digital. A disputa acontece a partir das 12h na Praça de Eventos Orquídea, reunindo jogadores em busca de vagas para a competição regional. A seletiva definirá os quatro atletas que representarão Sergipe na Copa Nordeste.

O valor da inscrição é de R$ 20 e os interessados podem se inscrever via Pix para o telefone (79) 99928-7788 (Nubank), que também serve como contato para mais informações via WhatsApp.

Circuito Escolar de Futebol Digital

O quê? Atletas dos colégios Americano Batista e Coesi participam de etapa da competição e convidam o público a torcer e acompanhar as partidas.

Quando? Sábado, 31 de maio, das 8h às 18h.

Onde? Praça de Eventos Orquídea do Shopping Jardins – Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Acesso gratuito.

Foto: Divulgação

