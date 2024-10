Shopping Prêmio abre temporada de Natal com chegada do Papai Noel

A magia do Natal no Shopping Prêmio terá início neste domingo, 3, com a chegada do Papai Noel. O Bom Velhinho chegará ao centro de compras às 18h30 acompanhado das ajudantes Noeletes e de integrantes do grupo Catalise. Juntos, eles vão percorrer o shopping com uma parada natalina para abrir o “Natal da Diversão” e celebrar a chegada do período com as músicas clássicas da época.

Depois de passear e encantar a todos nos corredores do shopping, o Papai Noel receberá o público em um charmoso espaço localizado na praça de eventos e crianças e adultos poderão tirar fotos e eternizar o encontro com um dos personagens mais queridos do Natal.

Após os registros com o Papai Noel, será possível apreciar toda a decoração natalina do shopping, que este ano apostou nas cores tradicionais verde, vermelho e dourado para trazer um toque nostálgico e clássico à celebração. Milhares de luzes cintilantes e os enfeites cuidadosamente posicionados criam um ambiente acolhedor e festivo e resgatam a essência do Natal que encanta gerações. Elementos como árvores decoradas, guirlandas e ornamentos brilhantes estarão presentes em cada canto para convidar os visitantes a mergulharem no espírito natalino.

Natal da Diversão

Pensando em agradar e reunir toda a família, o Shopping Prêmio preparou uma programação diversificada para o período, com atrações para todos. Além da presença do Bom Velhinho, será possível apreciar apresentações escolares, paradas natalinas e shows musicais na praça de alimentação. Confira os detalhes:

No mês de novembro, o Papai Noel estará no centro de compras nos dias 10, 15, 16, 17, 22, 23 e 24, das 14h às 20h. Já em dezembro, o público poderá tirar fotos com ele nos dias 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24, das 14h às 20h.

As paradas natalinas estão marcadas para os dias 30 de novembro e 14 e 23 de dezembro. Os horários serão disponibilizados previamente no Instagram do Prêmio.

Já as apresentações escolares serão realizadas nos dias 23, 24 e 30 de novembro e nos dias 5, 7, 8, 10, 11, 13 e 21 de dezembro. Os horários também serão disponibilizados no Instagram do centro de compras.

Quem gosta de música vai poder ouvir os clássicos de Natal, interpretados pelos cantores Wesla, Pedro Henrique e Orácio na praça de alimentação. As apresentações serão nos dias 13, 14 e 15 de dezembro, das 19h às 21h.

Todas as atrações têm acesso gratuito e mais detalhes podem ser conferidos nas redes sociais do Shopping Prêmio.

Por Juliane Balbino