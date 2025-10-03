Shopping Prêmio celebra o mês das crianças com diversão, aprendizado e conexão real

De 5 a 18 de outubro, o Shopping Prêmio em parceria com o Banese promove a campanha “Infância Feliz, Criançada Saudável e Desconectada”, uma iniciativa que resgata a essência das brincadeiras tradicionais, valoriza momentos longe das telas e oferece às crianças experiências de lazer, aprendizado e socialização.

Na era da tecnologia, os pais têm enfrentado o desafio de equilibrar o uso das telas no dia a dia das crianças. Pensando nisso, o Shopping Prêmio preparou uma programação especial para apoiar as famílias nesse cuidado, com espaços de convivência, atividades educativas e muita diversão sem tecnologia.

As ações vão acontecer no Espaço Ciranda Prêmio, localizado na portaria “A”, entre a Magazine Luiza e Lojas Guanabara, e na Praça de Eventos, com atividades culturais, recreativas e educativas para toda a família. E o melhor: toda a programação é gratuita.

No Espaço Ciranda, pais, responsáveis e educadores vão poder participar de rodas de conversa com psicólogos e assistentes sociais, que vão abordar os impactos da exposição excessiva às telas e a importância do desenvolvimento saudável e equilibrado na infância. Essas rodas de conversa acontecerão de 7 a 10 de outubro, sempre às 10h e às 15h, nos mesmos horários em que o Espaço Ciranda também receberá turmas de escolas municipais de Socorro convidadas. Nessas ocasiões, além da participação dos profissionais, todas as crianças terão acesso a brincadeiras, jogos e oficinas criativas.

Na Praça de Eventos, o público vai conferir espetáculos teatrais inspirados em grandes ícones infantis como Sítio do Picapau Amarelo, Castelo Rá-Tim-Bum, Turma do Chaves e o divertido Show do Premito. Além disso, haverá gincanas para animar a criançada e, para fechar a campanha em grande estilo, o Desfile Kids, com moda infantil, calçados, acessórios e muito mais.

Durante todo o evento, a criançada também terá acesso a oficinas criativas, jogos educativos e brincadeiras tradicionais como amarelinha, pião, bola de gude e bambolê, que reforçam a importância de experiências coletivas e da diversão fora do ambiente digital.

Mais do que celebrar o mês das crianças, a campanha Infância Feliz lança um convite às famílias: trocar pixels por sorrisos, cliques por brincadeiras entre amigos e vídeos por vivências reais.

Confira todas as datas e horários e aproveite:

Programação na Praça de Eventos

05/10 (sábado) – Gincana às 15h e Espetáculo cover Sítio do Picapau Amarelo às 17h

06/10 (domingo) – Gincana às 15h e Espetáculo cover Castelo Rá-Tim-Bum às 17h

11/10 (sexta-feira) – Gincana às 15h e Espetáculo cover Turma do Chaves às 17h

12/10 (sábado) – Gincana às 15h e Show do Premito às 17h

18/10 (sexta-feira) – Desfile Kids às 17h

Programação no Espaço Ciranda Prêmio (com participação de psicólogos, assistentes sociais e escolas)

07/10 (terça-feira) – 09h: Escola Municipal Santa Terezinha (5º ano) e Escola Municipal Diva Maria Corrêa (2º e 5º ano), 14h: Escola Municipal Santa Terezinha (2º ano), Escola Municipal Diva Maria Corrêa (2º ano) e Escola Municipal João Vasconcelos Prado (5º ano)

08/10 (quarta-feira) – 09h: Escola Municipal João Vasconcelos Prado (2º ano) e Escola Municipal Nair Menezes (2º e 5º ano), 14h: Escola Municipal Padre Pedro (2º e 5º ano) e Escola Municipal Nair Menezes (2º e 5º ano)

09/10 (quinta-feira) – 09h: Escola Municipal Manuel Cunha (2º e 5º ano) e Escola Municipal Padre Pedro (2º e 5º ano), 14h: Escola Municipal Manuel Cunha (2º e 5º ano)

10/10 (sexta-feira) – 09h: Escola Municipal Professora Maria Rizonete (2º e 5º ano)

Texto Juliane Balbino