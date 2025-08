Shopping Prêmio celebra mês dos pais com a campanha “Memórias que Eternizam”

Neste mês de agosto, o Shopping Prêmio promove uma experiência especial para homenagear os pais com a campanha “Memórias que Eternizam”. A programação, que segue até o dia 31, valoriza as lembranças, os vínculos familiares e objetos que marcaram gerações.

Na Praça de Eventos, o público encontra uma das atrações mais fascinantes da programação dedicada aos pais: uma exposição de carros, bicicletas e objetos antigos. Mais do que provocar nostalgia, o espaço revela como os pais enxergavam o mundo em décadas passadas e desperta conexões entre o passado e o presente. É uma oportunidade para reviver memórias e fortalecer os laços entre pais e filhos.

A campanha traz ainda uma promoção especial válida até 10 de agosto: a cada R$60,00 em compras, o cliente garante o direito a uma foto em preto e branco com o pai, feita em um cenário temático preparado especialmente para celebrar esse vínculo. Em tempos em que as fotos quase sempre ficam restritas às telas dos celulares e computadores, essa é uma chance de transformar um momento especial em uma lembrança física. Para guardar, expor num porta-retratos ou simplesmente relembrar com carinho. A retirada da foto acontece no próprio local da exposição.

Já para celebrar o Dia dos Pais, comemorado em 10 de agosto, o Shopping Prêmio promove um show especial com o cantor César Silva, às 18h, na Praça de Alimentação. Conhecido como o Top da Balada, o artista promete um repertório animado, cheio de hits e alto astral para reunir pais, filhos e toda a família em um momento de alegria. O acesso ao show, assim como o restante da programação, é gratuito.

Texto e foto Juliane Balbino