Aracaju, 14 de novembro de 2025

Shopping Prêmio funciona em horário especial neste feriado de 15 de novembro

Neste sábado, 15 de novembro, feriado da Proclamação da República, o Shopping Prêmio funcionará em horário especial para garantir comodidade, lazer e opções completas de serviços para todas as famílias. Confira os horários:

Alimentação: 12h às 22h

Lojas e quiosques: 14h às 20h

Cinema: 13h30 às 21h

GBarbosa: 8h às 20h

Americanas: 9h às 20h

Academia Selfit: 8h às 18h

World Park: 14h às 22h

C&A e Riachuelo: 12h às 20h

Magazine Luiza, Lojas Guanabara, Casas Bahia, Le Biscuit, Avenida e Marisa: 14h às 20h.

Por Juliane Balbino

