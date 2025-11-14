Shopping Prêmio funciona em horário especial neste feriado de 15 de novembro

Neste sábado, 15 de novembro, feriado da Proclamação da República, o Shopping Prêmio funcionará em horário especial para garantir comodidade, lazer e opções completas de serviços para todas as famílias. Confira os horários:
Alimentação: 12h às 22h
Lojas e quiosques: 14h às 20h
Cinema: 13h30 às 21h
GBarbosa: 8h às 20h
Americanas: 9h às 20h
Academia Selfit: 8h às 18h
World Park: 14h às 22h
C&A e Riachuelo: 12h às 20h
Magazine Luiza, Lojas Guanabara, Casas Bahia, Le Biscuit, Avenida e Marisa: 14h às 20h.
Por Juliane Balbino