Shopping Prêmio recebe o 1º Encontro de Tatuadores de Socorro

Neste fim de semana, o Shopping Prêmio será palco do 1º Encontro de Tatuadores de Nossa Senhora do Socorro. 64 tatuadores de diferentes regiões do Brasil estarão reunidos para uma competição inédita, cheia de arte e criatividade. O evento acontecerá de sexta (13) a domingo (15) e promete movimentar o espaço e atrair pessoas apaixonadas por tatuagens e apreciadores dos trabalhos.

Durante os três dias, os profissionais vão competir em categorias diversas, divididas entre sábado e domingo, para proporcionar aos visitantes uma verdadeira imersão no universo da tatuagem. No sábado, os artistas participarão das disputas nas categorias Iniciante, Revelação, Fine Line, Pele Negra, Old School, Neo Trad, Portrait, Trash Polka e Fechamento. Já no domingo, a competição seguirá com as categorias Tribal, Oriental, Lettering, Geek, Black Work, Colorido, Preto e Cinza, Realismo e, por fim, a escolha da Melhor Tatuagem Feita no Evento.

Os julgamentos acontecerão ao longo dos dois dias, com a premiação marcada para às 20h de domingo, quando os vencedores serão conhecidos e premiados.

Ainda no domingo, o evento também terá uma atração à parte: o Desfile Miss Tattoo. Diversas modelos vão exibir suas tatuagens e o corpo de jurados vai eleger as melhores obras, premiando as mais impactantes e criativas.

Para os amantes da arte da tatuagem e para quem ainda não conhece esse universo fascinante, o encontro será uma oportunidade única de ver de perto o talento de tatuadores renomados e iniciantes, e de poder acompanhar ao vivo a criação de tatuagens impressionantes.

Para conferir o evento, basta comparecer ao Shopping Prêmio. O acesso é gratuito. Mais detalhes do encontro estão disponíveis no perfil do evento no Instagram (@expotattoosocorro) e no perfil do Shopping Prêmio.

Texto Juliane Balbino