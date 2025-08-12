Shopping RioMar Aracaju acolhe a 4ª edição do Sergipe Gamer de 15 a 17 de agosto

O evento chancelado pela TV Sergipe acontece de 15 a 17 de agosto

O Sergipe Gamer retorna ao RioMar Aracaju entre os dias 15 e 17 de agosto, na Praça de Eventos Rio, como parte da programação do Circuito Pais & Filhos, que durante todo o mês celebra os pais com atrações especiais. O evento seguirá o mesmo horário do shopping, ou seja, na sexta e sábado das 10h às 22h, e domingo das 12h às 20h. A entrada é gratuita e aberta a todas as idades.

Organizado pela TV Sergipe em parceria com o shopping e promovido pela Federação de Esportes Eletrônicos de Sergipe (FESEE), o Sergipe Gamer já consolidou seu espaço no calendário local de esportes eletrônicos e cultura geek.

Nesta 4ª edição, as disputas acontecerão em jogos como o League of Legends, Brawl Stars, Valorant, Free Fire, Clash Royale, Street Fighter 6, Counter-Strike 2 (CS2), eFootball & eFootball Mobile, além de FIFA 2025. As inscrições vão até o próximo dia 11 de agosto e o regulamento completo pode ser conferido através do link Acesse o regulamento completo do Sergipe Gamer 2025.

O Sergipe Gamer contará com dois palcos destinados às finais presenciais, com capacidade para quatro times de até cinco jogadores cada, estúdio de transmissão local para transmissões ao vivo, telão de LED para acompanhamento das disputas e camarins, área técnica e arquibancada para o público, e participação de pro‑players da região e transmissão ao vivo das partidas para plataformas digitais.

A programação detalhada, com horários das competições e demais atrações, estará disponível pelo App RioMar Aracaju, facilitando o acesso e organização dos visitantes.

Links para inscrição:

League of Legends

Brawl Stars

Valorant

Free Fire

Clash Royale

Street Fighter 6

Counter-Strike 2 (CS2)

eFootball** & **eFootball Mobile

FIFA 2025

Serviço

O quê? Sergipe Gamer, evento promovido pela Federação de Esportes Eletrônicos de Sergipe (FESEE), com apoio da TV Sergipe e RioMar Aracaju.

Quando? 15 a 17 de agosto de 2025.

Onde? Praça de Eventos Rio, Piso L1.

Horário? Sexta e sábado das 10h às 22h l domingo das 12h às 20h

Acesso? Gratuito.

Lotti+Caldas Comunicação – foto assessoria