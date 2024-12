Shopping  RioMar Aracaju apresenta um balanço positivo e de crescimento em 2024

No ano que celebrou 35 anos de história, o shopping fortalece o mercado sergipano, com a inauguração de 34 operações

Em um ano de celebração de 35 anos de história, o RioMar Aracaju consolidou sua posição como o shopping center mais querido pelos sergipanos e apresentou um crescimento expressivo em seu desempenho. Com a inauguração de 34 novas operações, o empreendimento ampliou ainda mais seu mix de lojas e serviços, atraindo um público cada vez mais diversificado e oferecendo uma experiência de compra e lazer completa. Hoje, o empreendimento conta com um total de 246 operações em funcionamento.

A chegada de grandes marcas como Outback, KFC, Vila Trampolim e Freitas foi um dos destaques do ano. Essas operações, altamente desejadas pelo público, fortaleceram o posicionamento do RioMar como um destino completo, onde o cliente pode encontrar o que precisa, tanto em nível de grandes e exclusivas operações do varejo, como em serviços qualificados.

O resultado desse investimento em novas operações foi um crescimento significativo no fluxo de pessoas. Segundo Jaryo Ramos, superintendente do RioMar Aracaju, o shopping registrou um aumento de 9% no número de visitantes em comparação a 2023. “Todo o esforço de prospectar operações arrojadas e desejadas pelo público do RioMar, contribuiu para esse resultado positivo. Aliado a isso, a realização de grandes eventos no decorrer do ano, como o Festival RioMar, Rock in RioMar, Rancho de São João, além da excelência com que os nossos colaboradores recebem o cliente, também foram essenciais para esse crescimento”, afirmou.

Consolidando o sucesso e olhando para o futuro

O ano de 2024 também foi marcado pela realização do Festival 35 anos, um evento grandioso que reuniu mais de 6 mil pessoas e celebrou a trajetória do shopping. A iniciativa reforçou o compromisso do RioMar com a comunidade local e com a promoção da cultura e do entretenimento.

“O RioMar Aracaju é muito mais do que um shopping center. Somos um espaço de encontro, de experiências e de celebração. Ao longo desses 35 anos, construímos uma relação de confiança com nossos clientes e encerramos 2024 como o shopping preferido pelos sergipanos. O crescimento do RioMar Aracaju destaca não apenas a ampliação do mix de lojas e serviços, mas também seu relevante papel social e econômico, gerando empregos, promovendo o desenvolvimento regional e movimentando a economia local”, destaca Jaryo Ramos.

Com um futuro promissor, o RioMar Aracaju continua investindo em inovação e em novas experiências para seus visitantes. A sustentabilidade também é uma das prioridades do empreendimento, que busca adotar práticas cada vez mais responsáveis e contribuir para a construção de um futuro melhor para todos.

Destaque para as novas operações: Outback, Freitas, KFC, Vila Trampolim, Unidas, Authentic Feet Artwalk, EL Club Shoes, Hacer, San Paolo Gelato Gourmet, Life by Vivara, Lavdry Estética Automotiva, Damyller, Lofty Style, Martinez Barbearia, Petit Jolie, Breve Massas, Touti Perfumes, Brizza, Psiu Psiu Maquiagens, Espaço Make, Maria Flor Boutique Floral, Armarinho da Rai, Susanne Karla Confeitaria, Bear Plush Entretenimento, First Class, Body Six, Studio Vivacité, Casa do Celular, Hope, Marcia Julieta Store, RapiPrint, Exit Games, Espaço Empório Saudável e Universo Móbile.

Lotti+Caldas Comunicação – Foto Victor Lubambo