Shoppings de Aracaju promovem a ‘Quermesse da Serra do Machado’

A partir desta sexta-feira, 9 de junho, o RioMar e o Shopping Jardins trazem o artesanato e a culinária junina do agreste para a capital sergipana

Como parte da tradição junina, os shoppings administrados pelo Grupo João Carlos Paes Mendonça (JCPM) em Aracaju, RioMar e Jardins, recebem mais uma edição da famosa ‘Quermesse do Serra do Machado’, que destaca a habilidade e criatividade das artesãs do agreste sergipano e traz o clima de festa do interior para a capital. De 9 a 29 de junho, o público terá a oportunidade de adquirir peças feitas à mão e levar para casa um pouco da riqueza do nosso artesanato.

A ‘Quermesse da Serra do Machado’ é uma parceria entre a Fundação Pedro Paes Mendonça (FPPM), RioMar Aracaju e Shopping Jardins, com o objetivo de dar visibilidade ao trabalho realizado pelas moradoras dos povoados da Serra do Machado, Esteios, Fazendinha, João Ferreira, Serrinha e Ouricuri, assistidas pela FPPM.

Ao todo, 24 barraquinhas – 12 unidades em cada shopping – vão oferecer artigos religiosos, itens de decoração, utilidades, vestuário adulto e infantil, acessórios e outros produtos, além da deliciosa culinária típica junina como biscoitos amanteigados, canjica, pamonha e bolos variados preparados no capricho para os visitantes dos empreendimentos.

A quermesse acontecerá no piso L1 do RioMar Aracaju, em frente ao Ceac, e em frente ao Cinemark do Shopping Jardins. Os dois eventos irão atender ao público de segunda a sábado, das 10h às 22h, aos domingos e feriados, das 14h às 21h.

Quermesse da Serra do Machado

O quê? Feirinha com produtos artesanais e pratos da culinária junina produzidos por artesãs dos povoados Serra do Machado, Esteios, Fazendinha, João Ferreira, Serrinha e Ouricuri, no agreste sergipano.

Quando? De 9 a 29 de junho, funcionando de segunda a sábado, das 10h às 22h, aos domingos e feriados, das 14h às 21h

Onde? RioMar Aracaju: Piso L1, próximo ao Ceac | Shopping Jardins: em frente ao Cinemark.

Acesso? Gratuito.

