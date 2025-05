Shoppings do Grupo JCPM celebram o Dia Mundial da Reciclagem com ações

No dia 17 de maio, data em que se celebra o Dia Mundial da Reciclagem, o RioMar Aracaju e o Shopping Jardins promovem ações que unem consciência ambiental e diversão. As iniciativas reafirmam o compromisso socioambiental dos shoppings, que integram o Grupo JCPM, e convidam o público a refletir sobre a importância do descarte correto de resíduos e os benefícios da reciclagem para o meio ambiente.

Com as iniciativas, os dois shoppings reforçam o papel de agentes transformadores promovendo consciência ambiental e contribuindo para uma sociedade mais responsável e sustentável.

RioMar Aracaju: ação sustentável com foco na diversão

Durante todo o dia 17, os 100 primeiro clientes que doarem 20 garrafas PET no Centro de Atendimento ao Cliente (CAC), localizado no Piso L1, ao lado da Marisa, receberão um voucher do Vila Trampolim, para brincar por 20 minutos no espaço de lazer. O brinde poderá ser utilizado entre os dias 19 e 23 de maio.

Para participar é necessário realizar um cadastro no App RioMar Aracaju e validar o mesmo no momento da doação das garrafas. Vale ressaltar, que apenas o cadastro prévio não dá direito à participação na campanha. A troca será realizada no horário de funcionamento do shopping, das 10h às 22h.

Com esta ação, o shopping irá apoiar dois importantes projetos. As tampinhas arrecadadas contribuirão para a iniciativa da Fundação Pedro Paes Mendonça, que visa transformar lixo em arte e criar na Serra do Machado painéis artísticos compostos por cerca de 85 mil unidades. Já as garrafas serão destinadas à Cooperativa dos Agentes Autônomos de Reciclagem de Aracaju – CARE – fortalecendo o trabalho de reciclagem e geração de renda para os cooperados. Vale lembrar que o brinde será limitado a uma unidade por CPF cadastrado.

Resultados obtidos na coleta de resíduos em 2024 no RioMar

No ano passado, o RioMar atingiu a marca de mais de 300 toneladas de resíduos recicláveis gerados no mall, lojas, administração e depositados nos ecopontos distribuídos no shopping. Foram 227.797kg de papel – jornais, revista e papelão; 16.808 kg de plástico; 13.539,2 kg de vidro; 4.205 kg de Além da coleta seletiva, o shopping realizou ações educativas voltadas para lojistas e colaboradores, incentivando a adoção de práticas mais sustentáveis no dia a dia.

Shopping Jardins: doação de garrafas pet dá direito a chaveiro de pelúcia da FMA

O Shopping Jardins vai promover uma iniciativa de troca sustentável em parceria com a Fundação Mamíferos Aquáticos. Nesta data, quem apresentar cadastro de usuário do aplicativo do Shopping Jardins (Android e iOS) e entregar 15 garrafas PETs, ganhará um gracioso chaveiro de pelúcia do peixe-boi-marinho. Vale lembrar que o brinde será limitado a uma unidade por CPF cadastrado. O material coletado será destinado à CARE e à Fundação Pedro Paes Mendonça.

A troca sustentável acontecerá das 10h às 22h, ou enquanto durar o estoque dos chaveiros (o que ocorrer primeiro) na FMA Store, localizada no mall em frente ao hipermercado GBarbosa.

A ação contará também com uma escultura interativa de peixe-boi-marinho que será preenchida com as garrafas PET entregues pela população. A peça de 4 metros alerta para os impactos do descarte irregular de resíduos nos oceanos e convida o público a participar ativamente da conservação ambiental.

Resultados obtidos na coleta de resíduos em 2024 no Jardins

A partir dos resíduos gerados no mall, lojas e administração e depositados nos ecopontos somente em 2024, foram coletados 213.534,26 kg de papel, jornais, revistas e papelão; 10.077,48 kg de vidro; 14.894,99 kg de plástico; 867,30 kg de embalagem longa vida; 5.010,91 kg de alumínio e 3.630,59 kg de outros metais.

Investimento em práticas sustentáveis reforça o papel de agente transformador do Grupo JCPM

A ação está alinhada às diversas práticas sustentáveis promovidas pelo Grupo JCPM. Em 2024, o grupo atingiu a marca de 70% de resíduos reciclados, resultado da atuação de cooperativas parceiras, como a CARE, em Aracaju. Além disso, 25% dos resíduos são transformados em novas possibilidades, como compostagem, coprocessamento e outras formas de reaproveitamento. Dentre os materiais recicláveis, 62% correspondem a papel e papelão.

Lotti+Caldas Comunicação – Foto GettyImages