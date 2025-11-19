Shoppings RioMar e Jardins funcionam em horário especial nesta quinta-feira

No Dia da Consciência Negra os shoppings do Grupo JCPM, RioMar Aracaju e Jardins, alteram o horário de funcionamento. Nesta quinta-feira (20), as praças de alimentação e opções de lazer abrem das 12h às 21h. As demais operações – âncoras, megalojas, lojas, quiosques e supermercados – estarão fechadas. Restaurantes e cinemas funcionam de acordo com o horário estabelecido pelas redes. O cliente pode aproveitar o feriado para curtir a diversão que os shoppings oferecem, como cinemas, brinquedos natalinos e os encontros com o Papai Noel.

O cliente pode aproveitar o feriado para curtir as opções de entretenimento que os shoppings oferecem, como os passeios a bordo dos carros elétricos do Kids Car, do entretenimento no Pega Pega e Bear Plush, da diversão no parque indoor Game Station, no espaço de recreação Balacobaco Play e no Vila Trampolim, além da programação natalina preparada para o público de todas as idades.

RioMar Aracaju

A Magia do Natal RioMar brinda o público com uma programação para o fim de semana prolongado, que promete agradar todas as idades. O visitante poderá aproveitar a folga para conferir as atrações da decoração, como os brinquedos gratuitos, em especial o Trenó Digital que permite um passeio incrível por cenários natalinos e inspiradores.

Parada Natalina

Ao lado de personagens temáticos e ajudantes, Papai Noel promove a primeira Parada de Natalina pelos corredores do shopping. A atração acontece no sábado (22), das 16h às 17h, com concentração na Praça de Eventos Rio.

Contos do Papai Noel

Nessa atração, o bom velhinho se apresenta como contador de histórias emocionando crianças e adultos com contos mágicos de Natal. O encontro acontece nesta sexta-feira (21), no Ponto de Táxi do Noel, no Piso L2, em duas sessões: 18h às 18h20 e 18h30 às 18h50. O acesso é gratuito mediante agendamento no app.

Trenó Digital

Através da realidade virtual, a bordo do trenó do Papai Noel, o visitante pode desfrutar de um passeio incrível por cenários natalinos. A atração funciona na Praça de Eventos Rio, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 21h. O acesso é gratuito, mediante cadastro do app RioMar Aracaju.

Patinação no gelo

Uma das atrações de maior sucesso entre o público também faz parte da programação do RioMar. Localizada na Praça de Eventos Mar, a pista traz como novidade a simulação de neve, que cai sobre os patinadores de hora em hora. O funcionamento segue o horário do shopping e o acesso é mediante bilheteria.

Adoção de Estimação

Neste sábado e domingo, acontece mais uma edição da campanha de adoção do Programa Aju Animal, em uma parceria entre o RioMar e a Sema. Cerca de 70 animais estarão à espera de uma nova família. A ação acontece das 16h às 20h, ao lado da Camicado.

Shopping Jardins

O fim de ano ganha o encanto, as cores e a alegria do circo e brinda as famílias com “O Grande Espetáculo: Natal” no Shopping Jardins. Além do belo cenário para fotos na Praça de Eventos Ipê, a decoração temática conta com audiodescrição, escorregadores, xícaras giratórias e brinquedo acessível para crianças que usam cadeira de rodas. As atrações são gratuitas. A programação segue neste feriadão com atrações para crianças, jovens, adultos e idosos.

Camarim do Noel

No gracioso espaço localizado em frente à livraria Escariz, o Papai Noel recebe as famílias e seus adoráveis pets para as tradicionais fotos. O acesso é mediante reserva feita previamente pelo aplicativo do Shopping Jardins. O atendimento ao público acontece de terça a domingo, das 14h às 20h, com intervalos para o Bom Velhinho alimentar as renas. A programação será mantida neste feriadão.

Tchau, Bubu!

Em um momento de ternura e emoção, as crianças se despedem da chupeta vivendo uma experiência única com o Papai Noel. O “Tchau, Bubu!” acontece neste sábado (22), das 14h às 15h, no Camarim do Noel. A participação é gratuita, mediante reserva prévia pelo aplicativo do shopping.

Parada Natalina

Neste sábado (22), a partir das 16 horas, bailarinos, malabaristas e personagens graciosos irão desfilar pelo mall e interagir com os visitantes, compartilhando a alegria do circo e o encanto do Natal. O ponto de encontro será na Praça de Eventos Ipê.

Coral Natalino

A noite deste sábado (22) será embalada pelo coral Canta Avosos. A apresentação acontece a partir das 18 horas na Praça de Alimentação Jardins.

Jardim Encantado

A área verde localizada em frente à Praça de Alimentação Jardins transformou-se em um espaço de puro encanto, com decoração natalina e milhares de pontos luminosos. As visitas acontecem de sexta a domingo, das 18h às 21h, mediante reserva prévia pelo Shopping Jardins App.

Bilheteria dos Sonhos

Até o dia 7 de dezembro, o público tem a oportunidade de escolher um Bilhete dos Sonhos no Camarim do Noel e doar o presente selecionado, ajudando a tornar o Natal de uma criança mais feliz. As doações serão destinadas ao Externato São Francisco de Assis e à Apae Aracaju. A Bilheteria dos Sonhos funciona de terça a domingo, das 14h às 20h.

Foto: Arquivo JCPM – Lotti+Caldas Comunicação