Shoppings RioMar e Jardins funcionam em horário especial

Na sexta-feira, 23 de junho, os empreendimentos administrados pelo Grupo JCPM em Aracaju estarão abertos até as 20 horas e, no sábado, 24 de junho, as operações de lazer e alimentação funcionam a partir do meio-dia

Em comemoração ao santo mais festejado do período junino, os shoppings RioMar Aracaju e Jardins funcionam em horário especial, tanto na véspera como no dia de São João. Na sexta-feira, 23 de junho, as grandes marcas e megalojas abrem das 9h às 20h e as demais lojas, quiosques e operações de lazer e alimentação, das 10h às 20h. No sábado, 24 de junho, as praças de alimentação e lazer operam das 12h às 21h. Os restaurantes abrem a partir do meio-dia e fecham conforme os horários estabelecidos pelas redes. As demais lojas e quiosques estarão fechados. Cinemas, hipermercados, clínicas e academias funcionam de acordo com as suas respectivas redes.

Atendimento online

Os superapps do RioMar Aracaju (Android e iOS) e do Shopping Jardins (Android e iOS) operam de acordo com o funcionamento das lojas físicas e, juntos, reúnem mais de 30 mil itens de diversos segmentos – de moda à alimentação, passando por acessórios, joias, livros, tecnologia. As plataformas de compras online atendem a todos os bairros de Aracaju e algumas regiões de Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão e Barra dos Coqueiros.

As refeições chegam em até uma hora e os demais produtos, em até duas horas. O frete é grátis na primeira compra ou nos pedidos acima de R$100 e as ferramentas disponibilizam outros modais de entrega gratuita, como lockers, retiradas no shopping ou na loja e entrega na bandeja (para refeições).

Confira a programação dos shoppings para o São João:

Sexta-feira (23/06)

Âncoras e megalojas – 09h às 20h;

Lojas, quiosques, praças de alimentação e operações de lazer – 10h às 20h;

Pista de patinação, Vila Encantada de São João, Game Station, Balacobaco, Kids Car e Quermesse da Serra do Machado no RioMar – 10h às 20h;

Parque da Galinha Pintadinha, Feira Nações e Arte, Exposição Altares de Santo Antônio, Puppy Play, Kids Car e Quermesse da Serra do Machado no Shopping Jardins – 10h às 20h;

Restaurantes Camarada Camarão, Madero, Ferreiro Grill, Senzai e Tio Armênio – das 12h às 20h;

Cinemas, supermercados, academias e clínicas – conforme programação de suas respectivas redes.

Sábado (24/06)

Praças de alimentação – das 12h às 21h;

Restaurantes Camarada Camarão, Madero, Ferreiro Grill, Senzai e Tio Armênio – a partir das 12h;

Quermesse da Serra do Machado – 14h às 21h;

Pista de patinação, Vila Encantada de São João, Game Station, Balacobaco, Kids Car no RioMar – 12h às 21h;

Parque da Galinha Pintadinha no Shopping Jardins – 12h às 20h;

Feira Nações e Arte, Exposição Altares de Santo Antônio, Puppy Play e Kids Car no Shopping Jardins – 12h às 21h;

Cinemas, supermercados, academias e clínicas – conforme programação de suas respectivas redes.

Domingo (25/06)

Praças de alimentação – das 12h às 21h;

Restaurantes Camarada Camarão, Madero, Ferreiro Grill, Senzai e Tio Armênio – a partir das 12h;

Grandes lojas – 13h às 21h;

Lojas e quiosques – 14h às 20h;

Quermesse da Serra do Machado – 14h às 21h;

Pista de patinação, Vila Encantada de São João, Game Station, Balacobaco, Kids Car no RioMar – 12h às 21h;

Parque da Galinha Pintadinha no Shopping Jardins – 12h às 20h;

Espetáculo ‘Aventuras na Fazendinha’ no Shopping Jardins – 16h;

Feira Nações e Arte, Exposição Altares de Santo Antônio, Puppy Play e Kids Car no Shopping Jardins – 12h às 21h;

Cinemas, supermercados, academias e clínicas – conforme programação de suas respectivas redes.

Foto: Arquivo Grupo JCPM

Lotti+Caldas Comunicação