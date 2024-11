Shoppings RioMar e Jardins promovem campanha Happy Friday

Lojas funcionam em horário especial e oferecem oportunidades para o consumidor antecipar as tradicionais compras de fim de ano

O final de novembro é sinônimo de grandes promoções no varejo, marcando a oportunidade perfeita para quem deseja antecipar as compras de fim de ano ou adquirir aquele item tão desejado. A aguardada campanha Happy Friday começa nesta quinta-feira, 28 de novembro, no Shopping Jardins, e na sexta-feira, 29 de novembro, no RioMar Aracaju. O período promocional segue até o domingo, 1º de dezembro, com benefícios exclusivos e descontos de até 70% nas lojas.

Durante a Happy Friday, os clientes encontrarão ofertas que contemplam uma ampla variedade de segmentos, como moda, calçados, acessórios, eletroeletrônicos, decoração, utilidades para o lar, beleza e perfumaria, além de gastronomia e serviços. A campanha oferece uma excelente oportunidade para renovar o guarda-roupa, equipar a casa, experimentar novos produtos ou saborear delícias gastronômicas com condições especiais.

Compre e ganhe

Além das ofertas atrativas, os clientes que fizerem compras nas lojas do Shopping Jardins podem ganhar dois vouchers para serem trocados por um par de ingressos infantis (até 12 anos) para o Patati Patatá Circo Show. A atração está localizada no terreno anexo ao shopping em curta temporada até o dia 15 de dezembro.

Juntando R$200 em compras a partir do dia 28 de novembro, o consumidor terá direito ao presente, que deve ser trocado pelos ingressos na bilheteria do circo, de acordo com a disponibilidade de vagas nos dias e sessões do espetáculo. A promoção é válida até o dia 1º de dezembro ou enquanto durar o estoque de vouchers, o que ocorrer primeiro.

Funcionamento

De 29 de novembro a 1º de dezembro, o RioMar Aracaju e o Shopping Jardins funcionarão em horário especial, com algumas lojas abrindo a partir das 6h na sexta-feira. Confira a programação completa nos aplicativos RioMar Aracaju (Android e iOS) e Shopping Jardins (Android e iOS), onde o usuário pode também acessar conteúdos exclusivos, conferir o calendário de eventos, pagar o estacionamento, efetuar reservas de restaurantes e aproveitar outras funcionalidades que otimizam a visita aos centros de compras.

Lotti+Caldas Comunicação