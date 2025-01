Show de Férias Shopping Prêmio vai animar o mês de janeiro em Socorro

O Shopping Prêmio iniciou 2025 com uma programação especial: o Show de Férias Shopping Prêmio. Até o dia 19 de janeiro, a praça de eventos do centro de compras será palco de eventos que prometem muita diversão, cultura e entretenimento para todos os gostos durante o período de férias escolares.

Nos dias 10, 11 e 12, os fãs de tecnologia, cultura pop e criatividade têm um encontro marcado com a Feira Game. No dia 11, a programação abre espaço para novos talentos com o Concurso de K-pop, um espetáculo à parte para os apaixonados pelo ritmo e pela dança coreana. Já no dia 12, o destaque fica por conta do Concurso de Cosplay, que vai dar luz à dedicação e criatividade dos participantes. Nas duas competições, os vencedores serão premiados com R$600,00.

Nos dias 18 e 19, o Grupo Catalise comanda a programação com atividades que estimulam a imaginação e o aprendizado. Entre as atrações, estão contação de histórias, gincanas animadas, oficinas criativas de dança, artesanato, máscaras e slimes, além de shows musicais com temas inesquecíveis, inspirados em Moana e O Rei Leão.

O Show de Férias Shopping Prêmio é uma oportunidade imperdível tanto para quem quer participar das atividades quanto para quem deseja assistir aos espetáculos e é voltado para toda a família. Confira abaixo os horários de cada atração:

Dias 10 e 11/01

10h às 22h-Feira Game

Dia 12/01

14h às 20h- Feira Game

Dia 11/01

17h- Concurso de K-pop

Dia 12/01

17h- Concurso de cosplay

Dia 18/01

15h-Contação da história “O Poco Encantado”

15h30- Gincana animada

16h30- Oficina de dança havaiana ou artesanato mosaico com o tema Moana

18h- Espetáculo- Moana, o nosso musical

Dia 19/01

15h- Contação da história “O menino do dedo verde”

15h30- Gincana animada

16h30- Oficina de slime e máscara de leão

Por Juliane Balbino