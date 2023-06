Show do Super Mario Bros acontece em Aracaju no próximo dia 23 de julho

Pela primeira vez em Aracaju, o show infantil sucesso do cinema e dos videogames chega ao Teatro Tobias Barreto no dia 23 de julho, às 16 horas. A apresentação é baseada no recente filme que foi campeão de bilheteria por onde passou. Os encanadores Mario e Luigi são transportados para outra dimensão através de uma tubulação enquanto estavam em serviço. Luigi acaba caindo no reino das sombras e Mario cai no reino dos Cogumelos. Por lá, ele conhece o Toad, um pequeno e corajoso cogumelo, que o leva até a Princesa Peach. Enquanto Luigi foi capturado e levado até o Bowser, Rei das Sombras. No Reino Cogumelo, Mario, Princesa Peach e Toad, vão buscar ajuda no reino dos Kongs, lá conhecem o Donkey Kong, que acaba entrando para o time para enfrentar o Bowser e resgatar Luigi.

Uma apresentação recheada de aventura para toda a família que promete fazer da a tarde de domingo mais feliz para quem for ao teatro. Os ingressos já estão à venda na bilheteria do teatro e através do site www.ingressosa.com com valores a partir de R$ 35.

Texto e direção: Adriano Soares

Produção: Magia Produções

Duração: 55 minutos

Classificação: Livre

Ingressos:

Plateia Vip: Meia-entrada: R$ 70/ Inteira: R$ 140 / Promo 1Kg de Alimento: 90

Plateia: Meia-entrada: R$ 50 / Inteira: R$ 100 / Promo 1Kg de Alimento: R$ 70

Mezanino: Meia-entrada: R$ 35/ Inteira: R$ 70 / Promo 1kg de alimento: R$ 50

Link de vendas: https://www.ingressosa.com/super-mario-bros-aracaju-se-sessao-16-00-hrs

Por Felipe Martina