Simão Dias: Bell Marques e Natanzinho fazem história e reúnem mais de 40 mil pessoas

O final de semana foi de muita animação na cidade de Simão Dias, na região Centro-Sul de Sergipe, com a realização do Festival da Gente 2025.

O evento, que contou com artistas de renome nacional, a exemplo de Bell Marques, Natanzinho Lima, Igor Kannário, Mari Fernandez e Unha Pintada, reuniu uma multidão ao longo dos três dias de festa.

O Festival da Gente teve início na última sexta-feira, 1 de agosto, com arrastões de Igor Kannário e Seeway, além da apresentação do cantor Peruano.

Já no sábado, 2 de agosto, o evento ocorreu na Praça da Juventude com apresentações de Rony e Banda, Mari Fernandez, Unha Pintada e Mulheres Perdidas.

No domingo, 3 de agosto, os cantores Bell Marques e Natanzinho Lima comandaram dois arrastões pelas principais ruas de Simão Dias, reunindo mais de 40 mil pessoas. Coube ao cantor Diego Amante fechar com chave de ouro a edição de 2025 do Festival da Gente.

Organizado pela Prefeitura de Simão Dias, o Festival da Gente contou forte esquema de segurança, inclusive com monitorando por câmeras em todo o circuito e na Praça da Juventude, assim como Ponto de Atendimento em Saúde, o Camarote da Acessibilidade e intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais) no palco e nos trios, durante as apresentações artísticas.

Além disso, a promoção do festival é fundamental para aquecer a economia local com a geração de emprego e renda para a população.

Sem dúvidas, o Festival da Gente 2025 já entrou para história de Simão Dias, como um dos maiores eventos públicos já realizados na cidade.

SECOM / Prefeitura Municipal de Simão Dias