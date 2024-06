Simão Dias e Riachão recebem emendas do deputado Ibrain

Entre os municípios beneficiados através das emendas parlamentares da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) do deputado estadual Ibrain de Valmir (PV), estão Simão Dias e Riachão do Dantas. Os valores foram destinados para beneficiar o povo sergipano.

O trabalho do deputado Ibrain sempre visa, em especial, a valorização do interior do estado. Os menos favorecidos sempre são pauta principal do parlamentar. Por esta razão, ele se realiza ao poder levar recursos para que o povo possa trabalhar, ter dignidade na saúde, na educação, segurança pública e todos os demais setores.

A cidade de Riachão do Dantas recebeu o total de R$ 100 mil, que foram destinados para a aquisição de implementos para trabalhos agrícolas, distribuição de adubos e

a aquisição e distribuição de cestas básicas. Já a cidade de Simão Dias recebeu R$100 mil para a aquisição de uma ambulância para atender a população.

Segundo Ibrain de Valmir a grande satisfação do seu trabalho é levar benefícios para o povo. “Todas esses benefícios podem parecer pequeno, mas só quem sabe da importância de ter adubos e sementes são as pessoas que estão na lida diária. Eu sou muito feliz por colaborar com a subsistência do meu povo”, finaliza.

Fonte e foto assessoria