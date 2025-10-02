Simão Dias: Júnior Viana lança livro nesta sexta sobre controle interno e governança no Centro-Sul

Nesta sexta-feira, 3 de outubro, acontece o lançamento do livro intitulado ‘Controle Interno nos Municípios do Centro-Sul Sergipano: Um estudo sobre sua atuação como instrumento de governança democrática’, de autoria do mestre Antônio da Conceição Meneses Júnior, publicado pela Dialética Editora.

O evento será realizado no Centro de Memória Digital Professora Enedina Chagas, localizado na cidade de Simão Dias, com início programado para às 19h. A programação conta com uma rica roda de conversa sobre o tema ‘Controle Interno’, que contará com a participação do autor e das painelistas Drª Patrícia Verônica e Fernanda do Nascimento, proporcionando um espaço de diálogo e reflexão sobre a importância do controle interno na gestão pública.

Às 19h30, haverá a sessão de venda e autógrafos, permitindo que os presentes tenham a oportunidade de adquirir a obra e interagir diretamente com o autor. Além disso, entre 19h e 22h, será promovido um Network Acadêmico com alunos do Centro Universitário Ages, visando fomentar a troca de experiências e conhecimentos entre estudantes e profissionais da área.

O livro

Segundo o autor, a obra analisa a implementação, desenvolvimento e influência do Controle Interno na gestão municipal entre 2021 e 2023 do Centro-Sul Sergipano. A pesquisa parte da indagação sobre como esses órgãos impactam efetivamente a administração pública, buscando compreender a atuação das Unidades Centrais de Controle Interno (UCCI).

Com uma metodologia que combina análises qualiquantitativas, utilizando o software R e testes estatísticos como o Qui-Quadrado, a obra oferece uma visão robusta das práticas de Controle Interno, destacando municípios com iniciativas bem-sucedidas e desafios enfrentados.

A fundamentação teórica se embasa em renomados teóricos da gestão pública, como Dahl, Abrucio, Faoro, Botelho e Glock, explorando conceitos de democracia, transparência e accountability. A pesquisa revela que todos os municípios do Centro-Sul de Sergipe possuem uma UCCI, embora com variações em suas denominações e estruturas. Observa-se uma predominância de mulheres em cargos de liderança e um foco na formação acadêmica, especialmente em Direito.

Contudo, desafios como a dependência de cargos comissionados e a falta de metodologias internacionais nas auditorias indicam a necessidade de melhorias significativas.

O livro convida ao debate sobre a importância do Controle Interno na promoção de uma gestão pública mais transparente e eficiente. É ideal para gestores públicos, acadêmicos e interessados em temas como democracia, administração pública e governança.

Texto e foto Marcos Peris