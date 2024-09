Simão Dias: Marival realiza caminhada no Triunfo e mostra força nas ruas

Na tarde do último domingo (29), o candidato à Prefeitura de Simão Dias, Marival Santana (União Brasil), realizou mais uma grande caminhada, desta vez, pelas ruas do Povoado Triunfo.

O evento, reuniu uma enorme multidão de apoiadores que, com entusiasmo e esperança, seguiram Marival em uma demonstração de força e confiança na sua candidatura.

O candidato fez questão de interagir com os moradores ao longo do trajeto, ouvindo suas demandas e reafirmando suas propostas para transformar a cidade, com foco em áreas essenciais como saúde, educação e infraestrutura.

“Mais um ato de campanha realizado com sucesso por nossa coligação em Simão Dias. Não tenho dúvidas que estamos no caminho certo e vamos vencer essa eleição no dia 6 de outubro”, explanou o candidato.

Além de Marival Santana, o ato contou com a participação do candidato a vice-prefeito Fábio Rabelo (PSD) e candidatos a vereadores do União Brasil, PSD, PSB, Podemos e Mobiliza.

Fonte e foto assessoria