Simão Dias: Senhora se humilha para receber prótese dentária da prefeitura

A idosa Edina Oliveira Cruz, 61 anos, moradora do Conjunto Rivalda Silva Matos, em Simão Dias, gravou um vídeo para relatar sobre uma polêmica envolvendo a Prefeitura de Simão Dias.

De acordo com dona Edina, a mesma esteve no gabinete do prefeito Cristiano Viana para pedir uma prótese dentária e o gestor autorizou o pedido. Em seguida, a idosa fez todo o procedimento exigido, mas na hora da entrega, a coordenadora Thábata Alcântara afirmou que não iria entregar e que ela procurasse novamente o gestor.

“Comecei a comer com dificuldades, batendo a comida no liquidificador, por não ter uma prótese, e então decidi pedir uma ao prefeito Cristiano Viana. Na prefeitura eu contei toda a história e ele liberou. Fui para o dentista, fiz todo o procedimento, incluíndo o modelo, e assinei o termo de doação. Porém, na hora de esperimentar a chapa, feliz da vida, já estava sentada na cadeira e o dentista com a minha chapa dentro da caixinha, com o meu nome, então, na hora, disseram não bote não, pois ela tem que voltar para a secretaria para resolver um problema lá. Na secretaria, Thábata não me explicou o que era”, destacou.

A idosa continuou com desabafo: “Não sei o que está acontecendo, pois a ordem do prefeito não está sendo atendida. Fui falar com Thábata e ela mandou procurar o prefeito. Fui na prefeitura e não encontrei o prefeito. Voltei para falar com ela e então ela mandou procurar Renaldo, então falei a ela se Renaldo tinha mais poder do que Cristiano. Pelo que sei a ordem de Cristiano supera tudo, a ordem é dele. Não sei o que está acontecendo que a sua ordem não está prestando”, frisou a idosa.

Enquanto isso, a idosa continua na espera da liberação do prótese e já vislumbra, inclusive, pedir ajuda para fazer particular.

Foto arquivo pessoal