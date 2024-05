SIMÃO DIAS TERÁ QUATRO NOVAS OBRAS E EQUIPAMENTOS DO PAC SELEÇÕES PARA FACILITAR A VIDA DAS MÃES

Uma creche, uma escola em tempo integral, um ônibus escolar e um espaço esportivo comunitário, em áreas de vulnerabilidade social, com parquinho infantil, pista de caminhada, meia quadra esportiva e campo de futebol com grama sintética. Essas são as quatro obras e equipamentos previstos em um recorte do PAC Seleções voltado para melhorar a vida das mães do município de Simão Dias, em Sergipe.

O município de 42,5 mil habitantes, a 104 quilômetros de Aracaju, é um dos 48, em todo o país, que se beneficiará de pelo menos quatro intervenções do programa em uma vertente que se conecta com as famílias do pré-natal ao fim do ensino fundamental e ajudam a aprimorar a prestação de serviços públicos. Em Sergipe, além de Simão Dias, outras duas cidades receberão pelo menos quatro obras do programa: Tobias Barreto e Aracaju.

Em todo o país, o PAC Seleções vai destinar R$ 15,7 bilhões para viabilizar 3,6 mil obras e equipamentos em 2,4 mil municípios de todas as 27 unidades da Federação. Serão 36 maternidades, 30 centros de parto normal, 1,1 mil creches e escolas de educação infantil, 685 escolas de tempo integral, 240 espaços comunitários com parquinho, além de 1.500 novo ônibus escolares entregues. Todas as obras foram definidas de acordo com prioridades traçadas pelas prefeituras e governos do estado em parceria com o Governo Federal.

Com informações da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República