Simão Dias: três pessoas ficam feridas após colisão lateral na SE-270

Um acidente envolvendo dois carros de passeio deixou três pessoas feridas neste domingo (27), na rodovia SE-270, nas proximidades do povoado Quilombo, no município de Simão Dias.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) são de que o veículo seguia no sentido Lagarto/Simão Dias, quando colidiu lateralmente com outro carro que trafegava no sentido contrário. O condutor do primeiro veículo foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ainda segundo o BPRv, o condutor e uma passageira do segundo carro ficaram presos às ferragens. Uma equipe do Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência fez a remoção da vitimas que foram levados para o Hospital Universitário de Lagarto (HUL)

Um dos motoristas recusou a fazer o teste do bafômetro, e foi lavrado o termo de recusa. Já o condutor do segundo submeteu ao exame, que deu resultado negativo para consumo de álcool.

Foto BPRv