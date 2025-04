Simão Dias vira capital da cidadania com a 45ª edição do ‘Sergipe é aqui’ na sexta

O programa ‘Sergipe é aqui’ chega à sua 45ª edição com o compromisso contínuo de levar cidadania e serviços essenciais para mais perto da população sergipana. Nesta sexta-feira, 11, o município de Simão Dias, no centro-sul do estado, será o palco de mais um dia de atendimentos, orientações e ações de inclusão promovidas pelo Governo de Sergipe.

A iniciativa, que já soma cerca de 200 mil atendimentos em todo o estado, oferece mais de 160 serviços gratuitos em diversas áreas, como saúde, educação, assistência social, cidadania e orientação jurídica. Em Simão Dias, os atendimentos serão realizados a partir das 8h, no Centro de Excelência Dr. Milton Dortas e na prefeitura local.

Os moradores poderão contar com emissão de documentos como carteira de identidade, CPF e ID Jovem, renovação de CNH, exames médicos, vacinação, oficinas de capacitação, apoio jurídico, atendimento ao consumidor e orientações sobre programas sociais, entre outros.

O secretário-chefe da Casa Civil, Jorginho Araujo, reforça o impacto transformador da iniciativa. “O ‘Sergipe é aqui’ demostra, na prática, o que significa um governo presente, que escuta, acolhe e age. Cada edição é uma oportunidade de estreitar, ainda mais, os laços com o povo sergipano. Simão Dias será, nesta sexta, um grande símbolo de cidadania”.

Para o prefeito de Simão Dias, Cristiano Viana, a chegada do programa ao município é uma oportunidade única para a população. “É uma alegria imensa receber a 45ª edição do ‘Sergipe é aqui’, uma oportunidade única de aproximar ainda mais a população dos serviços do Governo do Estado, garantindo cidadania e dignidade para todos. Simão Dias, por um dia, se torna a capital de Sergipe, com todo o aparato do Estado voltado para o bem-estar do povo de Simão Dias”, diz.

O gestor ainda ressalta a importância de ter a estrutura do governo ainda mais próxima. “O programa representa um dia em que o povo de Simão Dias pode acessar serviços que muitas vezes só estariam disponíveis na capital. Isso é inclusão e cidadania. Por isso, agradeço a toda equipe do Governo de Sergipe e dos servidores municipais, que trabalham com compromisso para a realização deste evento”.

O secretário-executivo da Casa Civil, André Clementino, também destacou a importância da ação. “Nosso objetivo é garantir que os serviços cheguem com eficiência e acolhimento em cada canto do estado. A estrutura montada em Simão Dias é reflexo do planejamento e do compromisso da gestão estadual em promover inclusão e qualidade de vida. O ‘Sergipe é aqui’ é mais que um programa: é uma política pública que respeita o cidadão”.

Foto: Luiz Bugia